Ροδόπη: Νεκρός μετά από φωτιά σε πλατφόρμα μεταφοράς βαμβακιού

Η σορός του εντοπίστηκε από πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στην περιοχή μετά από κλήση για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα.

Η σορός ενός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πλατφόρμα μεταφοράς βαμβακιού στην Αετοκορυφή Ροδόπης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, αλλά όταν έφτασαν στο σημείο οι άνδρες της διαπίστωσαν ότι η φωτιά ήταν στην πλατφόρμα του βαμβακιού, πάνω στην οποία εντοπίστηκε η σορός.

Το φύλο και η ηλικία του ατόμου δεν έχουν γίνει γνωστά.

