Θάνατος παιδιών στην Αχαΐα - Γιαννόπουλος: Παιδί χωρίς προσοχή η νεαρή μάνα

«Ένα παιδί το οποίο δεν το πρόσεξε κανένας στο μεγάλωμά του δεν μπορεί να το στοχοποιείς και να το αποτελειώνεις» δήλωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Την ώρα που αναζητούνται τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο μέσα σε ένα χρόνο τα δύο βρέφη 20 ημερών και 2 μηνών της οικογένειας από την Κάτω Αχαΐα, με το τελευταίο να καταλήγει την περασμένη εβδομάδα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», και ενώ όπως αποκάλυψε χθες η «Πελοπόννησος» διετάχθη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Νίκο Νικολάου, η νεαρή μητέρα έχει γίνει στόχος επικριτικών σχολίων.

Οπως υποστηρίζει, δέχεται μηνύματα στα οποία την αποκαλούν με το επίθετο της 34χρονης πατρινής προφυλακισθείσας μητέρας που κατηγορείται για το θάνατο των τριών παιδιών της. Μιλώντας στην «Π», ο πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας την επιχειρούμενη τις τελευταίες ημέρες συσχέτιση των δύο υποθέσεων, ανέφερε πως θα πρέπει να σταματήσει κάθε προσπάθεια στοχοποίησης της 23χρονης μητέρας.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση της Κ. Αχαΐας, γνωστοποιώντας πως «για την περίοδο 2017-2020, υπήρξαν ανώνυμες αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας της μητέρας, οι οποίες υποδείκνυαν σαφώς την ευάλωτη θέση της» και αρμοδίως ενημερώθηκαν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Ωστόσο δεν διευκρινίζεται σε Αρχές ποιων περιοχών γνωστοποιήθηκαν οι καταγγελίες, καθώς η οικογένεια του τότε ανήλικου κοριτσιού φέρεται να διέμενε στο Ναύπλιο και όχι στην Κ. Αχαΐα. Μάλιστα τον Αύγουστο του 2015, υπήρξε κινητοποίηση του Τμήματος Ασφαλείας Αργους μετά από δήλωση εξαφάνισής της, ωστόσο η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της, πριν τις ενέργειες δημοσιοποίησης του περιστατικού.

Οπως έγινε γνωστό, η μητέρα, και ενώ το δύο μηνών κοριτσάκι νοσηλευόταν στο «Αγία Σοφία», επικοινώνησε με το «Χαμόγελο» και συγκεκριμένα με το Τμήμα Υγείας, για την παροχή βοήθειας σε διαδικαστικά ζητήματα, αλλά πριν υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση «μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι το παιδί πέθανε και μας ζήτησε να καλύψουμε τα έξοδα κηδείας του» είπε ο κ. Γιαννόπουλος και πρόσθεσε «δεν ξέραμε τίποτα για τη μικρή που μεγάλωνε τα παιδιά της παρά μόνο την επικοινωνία που είχε με το ‘’Χαμόγελο’’ για τη βοήθεια που ζήτησε για το δεύτερο παιδί».

Καταλήγοντας ο κ. Γιαννόπουλος, αναφερόμενους στους επικριτές της, διατύπωσε το ερώτημα «ποιος τη στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, ποιος της έδωσε τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια της και να αισθάνεται;». Επισήμανση εξ αφορμής των σχολίων που λέγονται και γράφονται τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, πως αν και η 23χρονη έχασε δύο παιδιά σε ένα χρόνο, «δεν αισθάνεται και δεν εκδηλώνει πόνο για την απώλειά τους».

