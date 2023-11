Μαγνησία

Αλμυρός: απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο αυτοκίνητο

Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης του οχήματος.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής 3/11 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε φλεγόμενο επιβατηγό αυτοκίνητο στην Ε.Ο. Αεροδρομίου Αγχιάλου, στον δήμο Αλμυρού στον Βόλο.

Μετά από μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα την πυροσβεστική, περίπου στις 00:40 το βράδυ ενημερώθηκαν από διερχόμενο οδηγό που είδε το αυτοκίνητο να φλέγεται. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ε.Ι.Χ. όχημα στον #Αλμυρό, Μαγνησίας.

Σχετικό Δελτίο Τύπου θα βρείτε: https://t.co/4ZPu36rSON — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 4, 2023



Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

