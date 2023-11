Ηλεία

Ανδραβίδα: Δάσκαλος “πλήρωσε” με τη ζωή του την αγάπη του για τις καρδερίνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για έναν δάσκαλο, που έχασε τη ζωή του ενώ ασχολούταν με τα αγαπημένα του πουλιά.

-

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία Ανδραβίδας από την οποία καταγόταν, η Πηνεία στην οποία εργαζόταν και γενικότερα όλη η Ηλεία, από τον αναπάντεχο θάνατο του δάσκαλου Αποστόλη Παλαιοθόδωρου, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε πάει χθες νωρίς το πρωί να βγάλει τα γαρδέλια του έξω από την αποθήκη. Τότε έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο έδαφος με το πρόσωπο και χτύπησε σε ένα στηθαίο. Ο θάνατός του από το χτύπημα αυτό ήταν ακαριαίος.

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως λίγη ώρα αργότερα η σορός του βρέθηκε από τη μητέρα του, η οποία τον περίμενε για να πιούν τον πρωινό καφέ όπως κάθε μέρα.

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο τρεις φορές όσο η Νέα Υόρκη

Ναυάγιο στη Λέσβο: Αναγνωρίστηκε η σορός που εντοπίστηκε

Γαλλία: Νεκρός άνδρας από αδέσποτη σφαίρα στο κρεβάτι του