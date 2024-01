Πιερία

Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το όχημα εντοπίστηκε με τον οδηγό του να είναι μέσα σε περιπολία που έκαναν στελέχη του Λιμενικού.

Ένα αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα, στο αλιευτικό καταφύγιο Παραλίας, στην Κατερίνη, εντόπισαν τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολίας τους.

Στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή δύο ιδιωτών, απεγκλώβισε έναν 28χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο όχημα. Ο 28χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για νοσηλεία.

Το όχημα ανελκύστηκε με τη συνδρομή οδικής βοήθειας, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

