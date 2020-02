Υγεία - Περιβάλλον

Γυαλιά ηλίου και το χειμώνα;

Γράφει η Θεοδώρα Παπαγεωργίου – Οφθαλμίατρος, Συνεργάτης Μetropolitan General.

Τα γυαλιά ηλίου μπορεί να είναι συνδεδεμένα με το καλοκαίρι και την θάλασσα, όμως δεν είναι απαραίτητα μόνο εκείνη την εποχή του χρόνου.

Τα μάτια μας έχουν ανάγκη προστασίας καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου και ειδικά το χειμώνα. Στη χώρα μας με την μεγάλη ετήσια ηλιοφάνεια, η ανάγκη χρήσης γυαλιών ηλίου είναι επιτακτική καθώς, ένα καλό ζευγάρι απορροφά μέχρι και το 99% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Ακόμα και τους χειμερινούς μήνες που νομίζουμε πως ο ήλιος είναι λιγότερο βλαπτικός, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές στον κερατοειδή χιτώνα του ματιού (κερατίτιδες), φλεγμονές στο εσωτερικό των βλεφάρων (επιπεφυκίτιδες), ερυθρότητα των οφθαλμών αλλά και σοβαρότερες καταστάσεις που αφορούν σε διαταραχές της λειτουργίας του κρυσταλλοειδούς φακού (καταρράκτης) και εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδούς.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία έχει αθροιστική δράση. Η κλιματικές αλλαγές και η τρύπα του όζοντος έχουν σαν συνέπεια την είσοδο στην ατμόσφαιρα υπεριώδους ακτινοβολίας και ο μόνος τρόπος προστασίας των οφθαλμών μας είναι η χρήση γυαλιών ηλίου.

Γυαλιά ηλίου, λοιπόν, και το χειμώνα; Η απάντηση είναι σαφώς θετική και οι λόγοι είναι απλοί:

Ο ήλιος τον χειμώνα είναι εξίσου βλαβερός με το καλοκαίρι. Ειδικά στη χώρα μας, με τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η ανάγκη για προστασία από την UVA και UVB καθώς και από την υπεριώδη ακτινοβολία είναι επιτακτική. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιών ηλίου μας προστατεύει από την έκθεση στον ήλιο, που για πολλούς λόγους, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβλαβής για τα μάτια μας, ακόμα και τον χειμώνα Η μη χρήση των γυαλιών ηλίου είναι επικίνδυνη για τους οδηγούς. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν προκληθεί τροχαία ατυχήματα από αντανάκλαση του ήλιου. Το έντονο φως που «πέφτει στα μάτια μας» μειώνει την ορατότητα και καθιστά την οδήγηση επισφαλή ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. Και τέλος... μην ξεχνάμε πως, χειμώνα-καλοκαίρι, τα γυαλιά ηλίου αποτελούν ένα κομμάτι μιας όμορφης και προσεγμένης εμφάνισης!

