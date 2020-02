Κόσμος

Νέα τραγωδία: Δεκάδες νεκροί σε ναυάγιο στον Ατλαντικό

Παιδιά μεταξύ των θυμάτων από τη βύθιση πλοίου που έπλεε στα ανοιχτά των ισπανικών νησιών.

Δεκατέσσερις μετανάστες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, πνίγηκαν στον Ατλαντικό όταν ναυάγησε πλεούμενο που κατευθυνόταν στο αρχιπέλαγος των ισπανικών Κανάριων Νήσων, ανέφεραν χθες Τρίτη δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Δεν έγινε εφικτό να επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή από τις μαροκινές αρχές.

«Έπειτα από τρεις ημέρες στη θάλασσα, το πλεούμενο ανατράπηκε χθες (σ.σ. προχθές Δευτέρα) το πρωί. Σύμφωνα με επιζήσαντες, 14 άνθρωποι πνίγηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών», ανέφερε μέσω Twitter η διεθνής ΜΚΟ Watch the Med Alarm Phone, η οποία δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Οι επιζήσαντες ανέφεραν ότι «αλιευτικό σκάφος έσπευσε να τους βοηθήσει πριν από την άφιξη σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού του Μαρόκου που τους μετέφερε στη Ντάχλα», κατά την ίδια οργάνωση.

«Φοβόμασταν ότι θα είχαμε μια τραγωδία και συνέβη: δεκατέσσερις νεκροί εν πλω προς τα Κανάρια», τόνισε μέσω Twitter η ισπανίδα ακτιβίστρια Ελένα Μαλένο της ΜΚΟ Caminando Fronteras, που βρίσκεται συχνά σε επαφή με μετανάστες που αποπειρώνται να φθάσουν στην Ισπανία διά θαλάσσης.

Ένας εκπρόσωπος της ισπανικής ακτοφυλακής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενημερώθηκε για την τραγωδία από την Watch the Med, αλλά δεν έλαβε επιβεβαίωση από τη μαροκινή χωροφυλακή.

Η ισπανική ακτοφυλακή αναζητούσε χθες άλλα τρία πλεούμενα που αναχώρησαν από το Μαρόκο και αγνοούνται. Λίγο πριν από τις 19:00 [τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας], το ένα από αυτά «εντοπίστηκε από αεροσκάφος» της ισπανικής υπηρεσίας διάσωσης στη θάλασσα, ανέφερε μια εκπρόσωπός της.

Το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, στα ανοικτά των μαροκινών ακτών, κατέγραψε 708 αφίξεις μεταναστών τον περασμένο μήνα, από 40 τον Ιανουάριο του 2019, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.