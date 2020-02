Πολιτική

Πέτσας: ο Τσίπρας βρίσκεται σε πανικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της Novartis εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις υπουργών που βάζουν τον κ. Τσίπρα στο κάδρο της υπόθεσης Novartis.

«Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε μόνος του να αναμειχθεί στη Δικαιοσύνη και στην προανακριτική. Επέλεξε να βάλει τον εαυτό του στο κέντρο της συζήτησης και να πει σημαντικά ψέματα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι σε πανικό!

«Στον απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ρητή αναφορά «θα πρέπει να είναι κανείς προσεχτικός και να αφήνει τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της, πώς συνάδει αυτό με τη δήλωσή του;» αναρωτήθηκε.

Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση για την επιστολή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με τα ψέματα που λέει ο κ. Τσίπρας. «Δεν υπάρχει καμία παράτυπη διαδικασία. Η Επιτροπή κάνει ακριβώς ό,τι έκανε και η Δικαιοσύνη».

Για την «Αικατερίνη Κελέση» σημείωσε ότι αναμένεται αν θα προσέλθει ή όχι. «Η προανακριτική επιτροπή έχει εργαλεία στα χέρι της και έχουν υπάρξει σημαντικές καταθέσεις μέχρι σήμερα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι διαδικασίες δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Ο μάρτυρας μπορεί να κλητευθεί και στο μέλλον» κατέληξε ο κ. Πέτσας.