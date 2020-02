Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα παίζει βιολί την ώρα που χειρουργείται στον εγκέφαλο

Οι χειρουργοί ήθελαν να εντοπίσουν την ακριβή ζώνη της επέμβασης και να διατηρήσουν την ικανότητά της να κινεί το αριστερό της χέρι.

Μία ασθενής, που υπεβλήθη σε επέμβαση στον εγκέφαλο σε νοσοκομείο του Λονδίνου, έπαιζε βιολί καθ’ όλη τη διάρκεια της εγχείρησης για την αφαίρεσή του, προκειμένου οι χειρουργοί να εντοπίσουν την ακριβή ζώνη της επέμβασης και να διατηρήσουν την ικανότητά της να κινεί το αριστερό της χέρι και να μην χρειασθεί να εγκαταλείψει το 40χρόνο πάθος της για τη μουσική.

Η 53χρονη Ντάγκμαρ Τέρνερ, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων από τη Νήσο Γουάιτ, έπαιζε βιολί καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης για την αφαίρεση του όγκου στον εμπρόσθιο λοβό—μία περιοχή που ελέγχει την ακρίβεια των κινήσεων στο αριστερό της χέρι, ανακοίνωσε το νοσοκομείο Κινγκ’ς Κόλετζ του Λονδίνου.

Οι χειρουργοί χρησιμοποίησαν μία τεχνική που τους επιτρέπει να εντοπίζουν με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο τις ζώνες του εγκεφάλου που ευθύνονται για την κίνηση των χεριών, έτσι ώστε αυτή να μην επηρεασθεί από την αφαίρεση του όγκου. Ο καθηγητής Νευροχειρουργικής στο Κίνγκ’ς Κόλετζ Κεϊούμαρς Ασκάν πρότεινε να χαρτογραφηθεί πρώτα ο εγκέφαλός της Τέρνερ, κατόπιν να ανοίξουν το κρανίο και να την αφήσουν να παίζει κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του όγκου.

«Για πρώτη φορά επιτρέψαμε σε ασθενή να παίζει ένα μουσικό όργανο. Κατορθώσαμε να αφαιρέσουμε το 90% του όγκου, συμπεριλαμβανομένων και των ύποπτων για επιθετική δραστηριότητα περιοχών, ενώ διατηρήθηκε η πλήρης λειτουργία του αριστερού της χεριού», δήλωσε ο καθηγητής Ασκάν για την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα.

«Πραγματοποιούμε περίπου 400 επεμβάσεις (για αφαίρεση τέτοιων όγκων) τον χρόνο, διαδικασία που προβλέπει συχνά να ξυπνάμε τους ασθενείς και να μας απαντούν σε ερωτήσεις για το λεξιλόγιό τους. Όμως για πρώτη φορά αφήσαμε κάποιον να παίζει ένα όργανο», εξήγησε ο Ασκάν.

«Η ιδέα να χάσω τη δυνατότητα να παίζω μου ράγιζε την καρδιά. Το βιολί είναι το πάθος μου, παίζω από 10 ετών», τόνισε η Τέρνερ, η οποία διαγνώσθηκε το 2013 με όγκο στον εγκέφαλο, ο οποίος εξελίσσονταν αργά. Η ίδια ζήτησε να υποβληθεί σε επέμβαση όταν ο όγκος είχε πλέον διαμορφωθεί πλήρως.

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου πάντως δεν προσδιορίζεται το είδος της μουσικής ούτε ποιό κομμάτι εκτέλεσε η Τέρνερ κατά τη διάρκεια της επέμβασης.