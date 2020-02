Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συσκέψεις για προληπτικά μέτρα στην Πάτρα

Σκοπός η αναλυτική ενημέρωση όλων όσοι δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Πάτρας, μέσω του οποίου εκτελούνται δρομολόγια προς την Ιταλία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Αχαΐας, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση όλων όσοι δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Πάτρας, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για τα προληπτικά μέτρα προστασίας, που θα πρέπει να λαμβάνονται ενάντια στον κορονοϊό.

Στην σύσκεψη μετέχουν και στελέχη κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που βρίσκονται από χθες στην πόλη, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη μία ακόμη σύσκεψη, αυτήν την φορά στην έδρα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην Πάτρα.

Σε αυτή την σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πάρουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με την δημόσια υγεία.

Στο μεταξύ, όσον αφορά στον 40χρονο που νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, σήμερα αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα από τα δείγματα που έχουν σταλεί στο Ινστιτούτο Παστέρ.