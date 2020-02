Αθλητικά

Πολύ σκληρή για να… “πεθάνει” η ΑΕΚ

Η Ένωση επιβλήθηκε του Ρεθύμνου στο ΟΑΚΑ σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση!

Με τεράστια ανατροπή, η ΑΕΚ «άρπαξε» τη νίκη από το Ρέθυμνο, το οποίο κρατούσε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το «διπλό» στα χέρια του.

Η Ένωση επικράτησε με 84-83 των Κρητών στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στη δεύτερη θέση της κατάταξης σε 14-4.

Αυτή ήταν η 13η σερί νίκη για την ομάδα του Παπαθεοδώρου στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενόσω ανέβηκε στο 14-4 και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την κατάκτηση του Κυπέλλου. Κορυφαίοι για τον «Δικέφαλο» οι Τσάλμερς (26 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Χρυσικόπουλος (17 πόντοι).

Από την άλλη, οι Κρητικοί αποδείχθηκαν ιδανικοί αυτόχειρες, αφού είχαν υπό τον έλεγχο τους το ματς, με τον Χάρις να είναι ο μοιραίος, καθώς αστόχησε σε δύο βολές στο 82-83. Διακριθέντες για τους φιλοξενούμενους, που παραμένουν χωρίς διπλό στο φετινό πρωτάθλημα, οι Φράνκαμπ (25 πόντοι) και Κάρτερ (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 33-43, 58-60, 84-83