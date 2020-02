Κόσμος

ΕΕ για καταπολέμηση κορονοϊού: δεν βοηθά το κλείσιμο των συνόρων

Ποια μέτρα προκρίθηκαν από εκπροσώπους των κρατών-μελών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης της νόσου.

Οι εμπειρογνώμονες των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν πως η απαγόρευση της κυκλοφορίας μέσω των συνόρων στο εσωτερικό της ΕΕ ανθρώπων με συμπτώματα του κοροναϊού θα ήταν αντιπαραγωγική για την αντιμετώπιση του ξεσπάσματος, δήλωσε σήμερα ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια συνάντησης, χθες, Τετάρτη, των εμπειρογνωμόνων των ευρωπαϊκών χωρών, δήλωσε ο αξιωματούχος προσθέτοντας πως η θέση αυτή θα επανεξετάζεται κάθε εβδομάδα.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως μέτρα καραντίνας γι' αυτούς που έχουν συμπτώματα θεωρούνται πολύ πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της επιδημίας στην Ευρώπη. Οι εμπειρογνώμονες έδωσαν ωστόσο οδηγία να γίνονται «συστηματικοί» έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, δήλωσε ο αξιωματούχος.