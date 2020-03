Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: Θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή όσο χρειαστεί (βίντεο)

Την επίσκεψη των επικεφαλής της ΕΕ στην Ελλάδα σχολίασε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, διαβεβαιώνοντας ότι, «θα τα καταφέρουμε» στη φύλαξη των συνόρων.

Για ασύμμετρη απειλή που δεν έχει σχέση με προσφυγική κρίση έκανε λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας.

Ο Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναστολή των αιτήσεων ασύλου και εκτιμώντας ότι, «σύσσωμος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι ζούμε μια δύσκολη κατάσταση», διαβεβαιώνοντας ότι, «θα τα καταφέρουμε».

«Θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή για όσο χρειαστεί», συμπλήρωσε σχετικά, τονίζοντας ότι αφενός «συνεχίζουμε να φυλάμε τα σύνορα» και αφετέρου «διεθνοποιούμε το πρόβλημα».

Αναφερόμενος στη χθεσινή επίσκεψη των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εκτίμησε ότι μετά από αυτό, «η ΕΕ θα κινηθεί ταχύτερα και πιο αποφασιστικά» και αναφέρθηκε και στις έκτακτες υπουργικές συνόδους που έχουν οριστεί τις επόμενες μέρες.

Ξεκαθάρισε όμως ότι, «η ευθύνη για τη φύλαξη των συνόρων είναι δική μας» και «θα το κάνουμε αποτελεσματικά».

Ο Ν.Μηταράκης τόνισε ότι ο «ρόλος της Ελλάδας στη φύλαξη των συνόρων είναι καταλυτικός» και για τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

«Το ότι η Τουρκία δεν τηρεί τη συμφωνία με την ΕΕ είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τις επόμενες μέρες», σημείωσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Εκτίμησε, επιπλέον ότι, «οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι αν δεν φυλάμε εμείς τα σύνορα, όλο αυτό το πρόβλημα θα μετακυληθεί σε όλη την Ευρώπη».

Ερωτηθείς σχετικά με τα κλειστά κέντρα κράτησης στα νησιά, για τα οποία υπήρξαν εντάσεις τις προηγούμενες μέρες, είπε πως αυτήν τη στιγμή «όλη η προσπάθεια είναι στην προσπάθεια διαχείρισης των συνόρων. Για τα κλειστά κέντρα κάνει ο πρωθυπουργός διαπραγμάτευση με την τοπική κοινωνία».

Επανέλαβε ότι το τετράπτυχο για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης είναι: «Φύλαξη συνόρων, επιστροφές, κλειστά κέντρα και διεθνοποίηση των συνόρων».

Απαντώντας, για το αν υπάρχει στο πλάνο η χρήση ξερονησιών για κλειστά κέντρα, απάντησε ότι «η συζήτηση για το πού θα γίνουν τα κλειστά κέντρα είναι ανοιχτή», τονίζοντας ότι, στη σύσκεψη τοπικών αρχόντων με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου την περασμένη εβδομάδα, «όλοι συμφώνησαν ότι τα κλειστά κέντρα είναι καλύτερα από τη σημερινή κατάσταση στη Μόρια, τη ΒΙΑΛ και το Βαθύ».

«Υπάρχει γραμμή επικοινωνίας με όλα τα κόμματα και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», δήλωσε αναφερόμενος και στη σχετική σημερινή ενημέρωση των εκπροσώπων των κομμάτων από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

«Η λογική του βέτο από Τσίπρα, μου θύμισε τη λογική του 2015 που μας οδήγησε σε 3ο μνημόνιο», κατέληξε σχολιάζοντας τέλος τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.