Κόσμος

Κορονοϊός: αναστολή πτήσεων από την Cyprus Airways

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κυπριακή εταιρία θα προβεί σε ακύρωση όλων ανεξαιρέτως των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες από τις 17 Μαρτίου και μετά.

Αναστέλλει τις πτήσεις της έως τις 30 Απριλίου 2020 η Cyprus Airways μετά την ανακοίνωση των επιπρόσθετων μέτρων της κυπριακής κυβέρνησης για την αποτροπή της εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Ειδικότερα, η κυπριακή αερογραμμή θα προβεί σε ακύρωση όλων ανεξαιρέτως των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες από τις 17 Μαρτίου μέχρι και τις 30 Απριλίου. Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές, θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα έχουν το δικαίωμα 100% επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής του εισιτηρίου τους για πτήσεις από 1η Μαΐου 2020 και μετά, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Για αλλαγές σε εισιτήρια των οποίων η κράτηση έχει γίνει απευθείας με την Cyprus Airways, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας, ενώ για αλλαγές σε εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, οι επιβάτες καλούνται να μιλήσουν με τον πράκτορά τους.