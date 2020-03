Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: το Δώρο Πάσχα πρέπει να δοθεί όταν “ανοίξει” ξανά η αγορά (βίντεο)

Οι σκέψεις για τον χρόνο καταβολής του Δώρου, οι διευκρινίσεις για τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις και υπαλλήλους, το βοήθημα προς άνεργους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κανονικά θα δοθεί το δώρο του Πάσχα, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «ίσως χρειαστεί να δοθεί λίγο αργότερα», εξηγώντας πως αυτήν τη στιγμή μεγάλο τμήμα της αγοράς είναι κλειστό και θα υπάρξει αδικία για κάποιους κλάδους.

Ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε πως είμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο τελείως απροσδιόριστο. Στόχος είναι πρώτα «να δούμε το λευκό στο μάτι του εχθρού», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο τέλος της πανδημίας.

Ερωτηθείς για το επίδομα στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, διαβεβαίωσε πως θα παρθούν κι άλλα μέτρα στην πορεία και θα καλυφθούν ακόμη περισσότεροι κλάδοι. «Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όσους πιο πολλούς για να επιβιώσουν», δήλωσε και συμπλήρωσε «Εδώ είμαστε για να διορθώσουμε τα λάθη».

Αναφερόμενος στους άνεργους, ο Υφυπουργός Οικονομικών είπε πως υπάρχει ένα “οπλοστάσιο” για τη στήριξή τους και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων.

Ειδικότερα για τον τομέα του τουρισμού, τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει ειδική παρέμβαση. «Είναι μία καινούρια πραγματικότητα», είπε.

Ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε ότι είναι πολύ μεγάλα τα δημοσιονομικά κόστη, ωστόσο η Ελλάδα πήρε… αέρα από τις τελευταίες αποφάσεις της ΕΚΤ και του Eurogroup.

Δεσμεύτηκε ότι θα συζητήσει με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, καθώς είναι μία περίπτωση διαφορετική από εκείνη των φροντιστηρίων.

Σε ερώτηση για την κριτική που ασκείται στην Κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, η οποία χαρακτηρίζει “φτωχό” το πακέτο, ο Υφυπουργός Οικονομικών παρέπεμψε στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πρέπει να υπάρχουν χρήματα και για την επανεκκίνηση της οικονομίας, «όχι μόνο να ζήσουμε τώρα», υπογράμμισε.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση του φαινομένου», συνέχισε ο κ. Σκυλακάκης, «και υπάρχει μια αβεβαιότητα… Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό το καλοκαίρι, για παράδειγμα».

Εξέφρασε, την βεβαιότητα πως η Ευρώπη θα αυξήσει τα κονδύλια, μετά την πανδημία, και η χώρα μας θα πάρει το μερίδιο που της ανήκει. Μέχρι τώρα, σημείωσε, «καταφέραμε το μέγιστο δυνατό για τη χώρα, χωρίς να φανεί πως η Ελλάδα είναι μία ειδική περίπτωση».

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, ο κ. Σκυλακάκης, επεσήμανε πως αναπόφευκτα η Κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το δημοσιονομικό “μαξιλάρι” για να στηρίξει την οικονομία.