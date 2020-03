Life

Η Μαρία Μπεκατώρου και ο Νίκος Χατζηνικολάου για τον κορονοϊό, τις πίτες και το “YFSF” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1. Καινούριο το επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή.