Πολιτική

Τζιτζικώστας στον ΑΝΤ1: η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης θα μείνει κλειστή για όσο χρειαστεί

Να ληφθούν μέτρα για την περίοδο του Πάσχα, για να μην «πάμε εκδρομή τον ιό», ζήτησε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Ποιο «παράθυρο» άφησε μελλοντικά για τα Σαββατοκύριακα.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στην οποία έχει επιβληθεί περιορισμός στην απαγόρευση κυκλοφορίας όπως είπε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, θα μείνει κλειστή για όσο διάστημα χρειαστεί, τονίζοντας ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα, που παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε ότι αφορά την επιδημία του κορονοϊού, δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο Περιφερειάρχης είπε ότι πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι τα μέτρα λαμβάνονται για λόγους προστασίας και όχι τιμωρίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει χαλάρωση της καθολικής απαγόρευσης που ισχύει για τα Σαββατοκύριακα στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα από την Κυβέρνηση για το Πάσχα, ώστε να αποτραπεί η μαζική μετακίνηση εκδρομέων από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να πάμε εκδρομή, γιατί θα πάει και ο ιός εκδρομή».