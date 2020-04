Πολιτική

Κούτρας στον ΑΝΤ1: η ομογένεια στις ΗΠΑ μετρά ήδη αρκετούς νεκρούς από κορονοϊό (βίντεο)

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη μιλά για τις ηρωικές προσπάθειες των Ελλήνων γιατρών και τα «λάθη» του Τραμπ στην αντιμετώπιση της επιδημίας.