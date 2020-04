Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Μικρή επιδείνωση θα παρουσιάσουν οι καιρικές συνθήκες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Τοπικές βροχές αναμένονται την Μεγάλη Τρίτη, από το μεσημέρι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και από το βράδυ στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και βαθμιαία θα φτάσουν στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, 5 με 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Μεγάλη Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για το Περονόσπορο.

Για να γίνουν πρωτογενείς μολύνσεις από το έδαφος χρειάζονται ταυτόχρονα : μολύσματα στο έδαφος (ιστορικό με προσβολή σε προηγούμενες χρονιές) και επιδεκτική πράσινη βλάστηση και επαρκής βροχόπτωση (τουλάχιστον 10mm) με επαρκή διάρκεια διύγρανσης.

Οδηγίες :

Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί.

Συνιστάται προληπτική αντιμετώπιση πριν από τις βροχές μόνο σε αμπέλια με ιστορικό προσβολών που έχουν επιδεκτική βλάστηση για πρωτογενείς μολύνσεις.

Επισημαίνεται ότι στα αμπέλια που γίνεται αντιμετώπιση για την φόμοψη, η επέμβαση καλύπτει και τον περονόσπορο.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

