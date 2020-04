Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: ίσως αρχίσει νωρίτερα η σχολική χρονιά τον Σεπτέμβριο

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το άνοιγμα των σχολείων και τις αλλαγές σε Δημοτικά και Γυμνάσια.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν η Υπ. Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Αφού ανέλυσε μια σειρά από αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο που τέθηκε από σήμερα σε διαβούλευση, σε ό,τι αφορά την επαναφορά της βάσης του 10 για την προαγωγή από την μια τάξη άλλη, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Υπ. Παιδείας είπε ότι δεν θα επεκταθεί και για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, συμπληρώνοντας «εξετάζουμε ένα συνολικό πλαίσιο που θα είναι έτομο τους επόμενους μήνες και μια από τις εισηγήσεις είναι κάθε Πανεπιστήμιο να ορίζει τις βάσεις εισαγωγής σε κάθε Τμήμα, προκειμένου και να υπάρξει μεγαλύτερη αυτονομία των Πανεπιστημίων και καλύτερος καθορισμός του επιπέδου των σπουδών».

«Δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων, αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών», είπε η Υπ. Παιδείας για το άνοιγμα των σχολείων, δηλώνοντας ότι το Υπ. Παιδείας «είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Βασική επιδίωξη μας είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου».

Η κ.Κεραμέως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσει νωρίτερα το σχολικό έτος τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να υπάρξει αναπλήρωση ύλης που δεν διδάχθηκε το διάστημα που έμειναν κλειστά τα σχολεία λόγω του κορονοϊού.