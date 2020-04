Life

Ο Χρήστος Μενιδιάτης για τη χαμένη χρονιά, το καλοκαίρι και το νέο βίντεο κλιπ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από το σπίτι του, όπου βρίσκεται με τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο μουσικός. Τα σχέδια, η ανησυχία και η λαχτάρα…