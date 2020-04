Κόσμος

Le Fiagaro – κορονοϊός: η Ελλάδα μετατράπηκε από “μαύρο πρόβατο” στον καλό μαθητή της Ευρώπης

Η γαλλική εφημερίδα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι έσωσαν την Ελλάδα από μια τραγωδία.

«H χώρα που για καιρό κατηγορείτο για κακή διαχείριση του προϋπολογισμού της δεν προκαλεί πλέον πονοκέφαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, στην κρίση του Covid-19, αποτελεί ένα παράδειγμα», γράφει η γαλλική Le Figaro σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα.

«Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας πρωθυπουργός, πρότεινε να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντησή τους στην Ελλάδα. Η ιδέα κέρδισε αμέσως τους συνομιλητές του, οι οποίοι συμφώνησαν. Η έγκριση αυτή δεν θα μπορούσε αναμφίβολα να συμβεί ποτέ, εάν η Ελλάδα είχε διαχειριστεί την κρίση Covid-19 με την ίδια χαλαρότητα, όπως έκανε για τον προϋπολογισμό της, τα τελευταία τριάντα χρόνια», αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

Προσθέτει ότι η χώρα συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία για να μετατραπεί αυτή η κρίση από τον κορονοϊό, σε μια νέα τραγωδία, «ένας γηράσκων πληθυσμός, όπως στην Ιταλία, αλλά κυρίως δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης (2008-2018) που της κόστισαν την απώλεια του 25% του ΑΕΠ της, δηλ. το ένα τέταρτο του πλούτου της. Οι περικοπές που επιβλήθηκαν από τους δημόσιους πιστωτές στην Αθήνα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) άφησαν τα δημόσια νοσοκομεία σε πολύ επισφαλή κατάσταση, με μια τεράστια έλλειψη εξοπλισμού και νοσηλευτικού προσωπικού, για να μην αναφέρουμε την κατάργηση 2000 κλινών και το κλείσιμο έντεκα νοσοκομειακών εγκαταστάσεων».

«Αλλά η Ελλάδα εκπλήσσει, και σήμερα έχει λιγότερα από 140 θύματα, σε πληθυσμό 10,5 εκατομμυρίων (ισοδύναμο με το Βέλγιο). Πώς μετατράπηκε η χώρα από μαύρο πρόβατο, σε έναν καλό Ευρωπαίο μαθητή; Οι Έλληνες, γνωρίζοντας την κατάσταση στα νοσοκομεία, ακολούθησαν αμέσως τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν πολύ νωρίς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύνορα, σχολεία, καταστήματα ... όλα κλειδώθηκαν γρήγορα.

Αυτές οι οδηγίες συνδυάστηκαν με πολύ ενεργή επικοινωνία: αφθονία μηνυμάτων πρόληψης σε όλα τα μέσα και καθημερινή συνέντευξη Τύπου στις 6 μ.μ., με τον λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, τον οποίο παρακολουθεί με προσοχή ο πληθυσμός. Αυτός, του οποίου το βιογραφικό αποτελείται από 27 σελίδες, άφησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Χάρβαρντ για να επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια. Επικεφαλής της επιτροπής για τον Covid-19, με αυστηρό και συμπονετικό τόνο, συνέβαλε σημαντικά στην πειθαρχία των Ελλήνων», σημειώνεται.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι «αυτές οι σκληρές αποφάσεις αμφισβητήθηκαν αρχικά, ειδικά από την ισχυρή Εκκλησία της Ελλάδας, που δεν έχει διαχωριστεί από το κράτος, που ζητούσε το άμεσο άνοιγμα των εκκλησιών της».

«Όμως, με μερικές εξαιρέσεις, η χώρα ήταν σε μια απίστευτη ετοιμότητα λειτουργίας, σε αντίθεση με τα γνωστά κλισέ που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, του “απείθαρχου και αυθάδη Έλληνα”», τονίζει η γαλλική εφημερίδα και προσθέτει: «Σε δημοσκοπήσεις, που διενεργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, παρουσιάζεται για πρώτη φορά, οι ερωτηθέντες να μην ανησυχούν για το μέλλον και να εκτιμούν την εικόνα που στέλνει η χώρα στο εξωτερικό. Αυτή η υπερηφάνεια θα μπορούσε να τους συμφιλιώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατηγορήθηκε την τελευταία δεκαετία για το γεγονός ότι «εφάρμοσε το δόγμα λιτότητας».