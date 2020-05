Κόσμος

Κορονοϊός: τραγωδία χωρίς τέλος στις ΗΠΑ

Η πανδημία συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στις ΗΠΑ. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, στις ΗΠΑ καταγράφηκε χθες Πέμπτη απολογισμός σχεδόν 1.800 νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, τα δεδομένα που συγκεντρώνει το οποίο ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Ως χθες Πέμπτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης, καταγράφηκαν 1.754 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στον κόσμο σε απόλυτο αριθμό: 85.813 νεκρούς.

Πάντως με βάση την αναλογία θανάτων προς τον πληθυσμό, οι ΗΠΑ θρηνούν λιγότερα θύματα της ασθένειας από χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ίδιο 24ωρο, καταγράφηκαν 26.593 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο να φθάνει τα 1.416.528. Ο αριθμός αυτός θεωρείται βέβαιο ότι είναι κατώτερος του πραγματικού, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δυσκολεύεται να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις.

Με φόντο τις πολιτικές μάχες μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, είτε πρόκειται για την άρση των περιοριστικών μέτρων στις Πολιτείες είτε για την έγκριση ή την απόρριψη του πακέτου τόνωσης της οικονομίας ύψους τριών τρισεκατομμυρίων που εισηγείται η αντιπολίτευση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί θνησιγενές αλλά παρ’ όλ’ αυτά άρχισε να συζητείται χθες στο Κογκρέσο, τα δεδομένα για την απασχόληση παραμένουν καταστροφικά.

Με σχεδόν 3 εκατομμύρια νέες εγγραφές στους καταλόγους των ανέργων σε μία εβδομάδα, σχεδόν 36,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι από τα μέσα Μαρτίου, όταν η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη καταλήφθηκε από παράλυση.