Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τρία νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Όλες οι εξελίξεις για την πανδημία στην χώρα. Πόσοι είναι οι νεκροί. Πόσοι άνθρωποι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Ανακοινώνονται 3 νέα κρούσματα του κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι "ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2876, εκ των οποίων το 55.1% αφορά άνδρες. Από αυτά, 613 (21.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1458 (50.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

20 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 ετών. 7 (35.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 90.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

99 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 171 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 50 ήταν γυναίκες (29.2%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 94.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 152998 κλινικά δείγματα".