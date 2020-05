Υγεία - Περιβάλλον

Πρωτοποριακή μεταμόσχευση πνευμόνων σε 18χρονο που έπασχε από κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση αυτού του είδους σε όλη την Ευρώπη.

Επιστήμονες της πανεπιστημιακής πολυκλινικής του Μιλάνου και κέντρου μεταμοσχεύσεων της ιταλικής συμπρωτεύουσας, προχώρησαν σε πρωτοποριακή μεταμόσχευση πνευμόνων σε δεκαοκτάχρονο ασθενή ο οποίος νοσήσει από μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή της covid-19.

Πριν μολυνθεί, ο νέος ήταν απόλυτα υγιής αλλά ο κορονοϊός προκάλεσε τεράστια προβλήματα στο αναπνευστικό του σύστημα. Κατάφερε να επιζήσει αλλά , όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο ιός σχεδόν «έκαψε» τους πνεύμονές του και η αναπνοή του, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, υποστηριζόταν μηχανικά.

Πριν από δύο εβδομάδες οι Ιταλοί γιατροί κατάφεραν να βρουν συμβατό δότη και προχώρησαν στην αναγκαία μεταμόσχευση. Η μετεγχειρητική πορεία του νέου, μέχρι αυτή την στιγμή, εξελίσσεται ομαλά και οι επιστήμονες του Μιλάνου υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη επιτυχή προσπάθεια αυτού του είδους, σε όλη την Ευρώπη.