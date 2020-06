Life

O Στιβ ΜακΚουίν αφιερώνει δυο ταινίες στον Τζορτζ Φλόιντ και το κίνημα “Black Lives Matter”

Οι δύο ταινίες αποτελούν μέρος μιας ανθολογίας πέντε φιλμ με τίτλο «Small Axe» που θα προβληθεί αργότερα φέτος.

Ο σκηνοθέτης Στιβ ΜακΚουίν αφιερώνει τις δύο νέες του ταινίες στον Τζορτζ Φλόιντ και το κίνημα Black Lives Matter.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης βραβευμένος με Όσκαρ και εικαστικός καλλιτέχνης θα έχει δύο πρεμιέρες κινηματογραφικών ταινιών φέτος, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος του Φεστιβάλ των Καννών.

«Αφιερώνω αυτές τις ταινίες στον Τζορτζ Φλόιντ και σε όλους τους άλλους μαύρους που δολοφονήθηκαν, εξαιτίας του ποιοι είναι, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού. Αν είστε το μεγάλο δέντρο, είμαστε το μικρό τσεκούρι. Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία» δήλωσε ο Στιβ ΜακΚουίν, σύμφωνα με το Deadline.

Το πρώτο φιλμ με τίτλο «Mangrove» αφηγείται την αληθινή ιστορία των «Mangrove Nine» ομάδας Βρετανών μαύρων ακτιβιστών που συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο Λονδίνο. Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν οι Λετίσια Ράιτ, Σον Παρκς και Μελάκι Κίρμπι.Η δεύτερη ταινία «Lovers Rock» είναι ρομαντικό φιλμ φαντασίας τοποθετημένο τη δεκαετία του 1980 με τους Αμάρα Τζέι Στ. Όμπι, Μάικλ Γουόρντ και Κένταρ Γουίλιαμς -Στίρλινγκ.

Η συμπερίληψη δύο ταινιών στην επίσημη επιλογή των Καννών -και πιθανότατα στο διαγωνιστικό τμήμα- είναι ένα σπάνιο επίτευγμα για έναν σκηνοθέτη. Ο Στιβ ΜακΚουίν είναι ένας από τους δύο μαύρους σκηνοθέτες έργα των οποίων εντάχθηκαν στο επίσημο πρόγραμμα, έχουν τη «σφραγίδα» του Φεστιβάλ και θα προβληθούν σε άλλα φεστιβάλ το φθινόπωρο.

«Small Ax» είναι επίσης ο τίτλος τραγουδιού του Μπομπ Μάρλεϊ από το άλμπουμ των Wailers 1973 «Burnin», το οποίο υποστηρίζει ότι περιθωριακές ή αδύναμες φωνές διαφωνίας μπορούν να προκαλέσουν επιτυχώς πιο ισχυρές φωνές.

Ο Αφροαμερικανός, Τζορτζ Φλόιντ, πέθανε κατά τη βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις και ο θάνατός του προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, στις ΗΠΑ και σε άλλες πολλές χώρες του κόσμου.