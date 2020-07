Κόσμος

Κορονοϊός: νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων στις ΗΠΑ

Την παραμονή της εορτής της Ημέρας Ανεξαρτησίας η χώρα κατέγραψε 728 νέους θανάτους εξαιτίας της Covid-19...

Τουλάχιστον 57.683 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις 20:30 χθες τοπική ώρα (03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας), το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, σε ακόμη ένα θλιβερό ρεκόρ που σημειώνεται μετά την αρχή της πανδημίας.

Την παραμονή της εορτής της Ημέρας Ανεξαρτησίας, η χώρα κατέγραψε 728 νέους θανάτους εξαιτίας της Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατρικής σχολής της Βαλτιμόρης. Το σύνολο των θυμάτων του κορονοϊού στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 129.405. Οι ΗΠΑ, η μακράν πλέον πληγείσα χώρα στον πλανήτη από την πανδημία, έχει καταγράψει συνολικά επισήμως σχεδόν 2,8 εκατομμύρια κρούσματα.

Στις νότιες και τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ υπάρχει ξέσπασμα του ιού, γεγονός που «θέτει όλη τη χώρα σε κίνδυνο», δήλωσε ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι, διευθυντής του αμερικανικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών.