Πολιτισμός

Αγγελοπούλου: H Κρήτη πάντα μετέδιδε τη φλόγα της αγάπης για την ελευθερία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο συναντήθηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, κατά την επίσκεψή της στο Ηράκλειο.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ξεκίνησε την επίσκεψή της στο Ηράκλειο η αντιπροσωπεία της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από την Πρόεδρο της Επιτροπής, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη και τα μέλη της Ολομέλειας, Καθηγητές Νίκο Κανελλόπουλο και Αλέξη Πολίτη.

«Προσβλέπουμε στην ανάδειξη των ποικίλων μηνυμάτων της επετείου της συμπληρώσεως διακοσίων ετών από της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας και είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή “Ελλάδα 2021” θα συμβάλει καθοριστικά στον κοινό αυτό στόχο», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, υποδεχόμενος την Πρόεδρο της Επιτροπής.

«Η Κρήτη», ανέφερε η κυρία Αγγελοπούλου στην αντιφώνησή της, «πάντα μετέδιδε τη φλόγα της Επανάστασης και της αγάπης για την ελευθερία, του αγώνα εναντίον κάθε κατακτητή. Είναι υποχρέωση μας να αναδείξουμε τη σημασία της κάθε θυσίας, της κάθε μάχης, του κάθε ιερού τοπόσημου. Όλα αυτά, όπως είπατε Σεβασμιώτατε, πρέπει να τα μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Είναι τιμή μου που σας συναντώ. Όχι μόνο επειδή είμαι από το Ηράκλειο και γνωρίζω την αγνή βοήθεια που έχετε δώσει σε όλους τους πιστούς. Αλλά και γιατί οι δεσμοί των Αγγελόπουλων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι στενοί και συναισθηματικοί. Και είμαι ειλικρινά συγκινημένη που βρισκόμαστε στην Εκκλησία της Κρήτης, η οποία έχει αυτή τη σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με το Φανάρι, που είναι τόσο σημαντικό στην παγκόσμια θρησκευτική ιστορία και μας έχει αφήσει τόσο σπουδαία κληρονομιά», τόνισε.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Εκκλησία Κρήτης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, μεταξύ αυτών η διοργάνωση συνεδρίου για την προβολή των μηνυμάτων της επετείου και τη συμβολή της Εκκλησίας στην Επανάσταση. Ο Νίκος Κανελλόπουλος, έδωσε μεγάλη έμφαση στη σημασία της ψηφιοποίησης των σημαντικών αρχείων της Εκκλησίας της Κρήτης προκειμένου να αυτά να διατηρηθούν και να είναι προσβάσιμα στις επόμενες γενιές.

«Να κάνουμε κάτι εμβληματικό για τα 200 χρόνια από το 1821»

«Ακούγοντας σας όλους εδώ, ακούγοντας το πάθος σας για τη δουλειά σας, το πώς το δημιουργικό μυαλό σας ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης, αισθάνομαι περήφανη. Αυτό είναι το στοίχημα. Πώς θα συνδυάσουμε όλες τις ζωντανές δυνάμεις του κάθε τόπου έτσι ώστε να κάνουν κάτι εμβληματικό για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Δεν θέλουμε μόνο εορταστικές εκδηλώσεις. Θέλουμε καινοτόμες δράσεις και δραστηριότητες που θα φέρουν ανάπτυξη, δουλειές, προκοπή. Να μην ξοδευτεί ούτε από εσάς, ούτε από εμάς, ούτε ένα ευρώ για κάτι εφήμερο», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Βασίλη Λαμπρινό, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, επιστήμονες και ερευνητές από το Ίδρυμα Τεχνολογικών Ερευνών (ΙΤΕ) και την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ), εκπροσώπους επιχειρηματικών κλάδων, καθώς και τον Ρος Ντέιλι, ο οποίος ανακοίνωσε την ίδρυση Μουσείου Μουσικών Οργάνων της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αγάπη και το πάθος με το οποίο μίλησαν για την πόλη τους οι εκπρόσωποι της κοινωνίας της πολιτών, παρουσιάζοντας το όραμά τους για το Ηράκλειο του αύριο. Ο προσανατολισμός στο μέλλον, η μέριμνα για τις επόμενες γενιές και το πάθος για την ευημερία της πόλης προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον την Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” καθώς κεντρικός στόχος της είναι η υλοποίηση, με την ευκαιρία της επετείου, δράσεων, δραστηριοτήτων και έργων που θα αφήσουν μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός παρουσίασε και τις δύο προτάσεις που έχει υποβάλει ο Δήμος στην Επιτροπή, οι οποίες αφορούν τη δημιουργία ψηφιακού κέντρου δεδομένων και την ανάληψη πρωτοβουλίας για σύμπραξη τοπικών επιχειρήσεων. «Ο Δήμος Ηρακλείου θα συμβάλει στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Συνεχίζοντας την πορεία εξωστρέφειας, ανάδειξης των στοιχείων και των μνημειακών χώρων, που αποτελούν την ταυτότητα της πόλης μας, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε την σύγχρονη μορφή της, η οποία συνδέεται με την διαδρομή της στο μακραίωνο παρελθόν της, με τους πολιτισμούς που άφησαν στον χώρο το ισχυρό αποτύπωμά τους» ανέφερε ο κ. Λαμπρινός.

Προτάσεις που συνδυάζουν το παρελθόν με το μέλλον

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής συναντήθηκε επίσης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, με τον οποίο συζήτησε τις δράσεις που ετοιμάζει η Περιφέρεια με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Μεταξύ αυτών, η διοργάνωση κινητής έκθεσης ιστορικών κειμηλίων που παραπέμπουν στην Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, η δημιουργία ψηφιακής απεικόνισης των γνωστών και άγνωστων ιστορικών γεγονότων του 1821 στην Κρήτη, η διενέργεια συνεδρίου με αντικείμενο την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, κ.α.

«Είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος που έχει τεθεί για την ανάδειξη της σημασίας του 2021, των 200 χρόνων από την Επανάσταση, θα πετύχει. Η Κρήτη θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού, με εξωστρέφεια και έχοντας το βλέμμα στο μέλλον, στην Κρήτη του 2030», δήλωσε ο κ. Αρναουτάκης, γνωστοποιώντας ότι προτίθεται να υποβάλει αυτές τις δράσεις στην πλατφόρμα και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο της Επιτροπής.