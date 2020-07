Πολιτισμός

“Έφυγε” ο φιλέλληνας Maurice Born

Στις μακέτες του αναβίωσε την ιστορία της Σπιναλόγκας. Θλίψη στον Άγιο Νικόλαο για τον Maurice Born.

Έφυγε από τη ζωή ο Maurice Born, ο φιλέλληνας Γαλλο-Ελβετός αρχιτέκτονας και εθνολόγος, ο οποίος από τη δεκαετία του /60 που επισκέφθηκε πρώτη φορά την Κρήτη και την Σπιναλόγκα, έκανε αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις και τα σκίτσα ολόκληρου του οθωμανικού - χανσενικού οικισμού, των προμαχώνων και των επάκτιων οχυρώσεων της νησίδας.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποχαιρετάει τον Maurice Born, που είχε γνωρίσει την εμβληματική μορφή της κοινότητας των Χανσενικών Επαμεινώνδα Ρεμουντάκη και δημιουργήσει το μνημειώδες βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε στο τέλος του 2015 από τον εκδοτικό οίκο ANACHARSIS στη Γαλλία, με τίτλο «Vies et morts d'un Cretois lepreux» (Ζωές και θάνατοι ενός κρητικού λεπρού).

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ τον Οκτώβριο του 2019, ανακήρυξε επίτιμο δημότη τον Maurice Born, τον άνθρωπο που κατάφερε ν΄ ανασύρει στο φως άγνωστες πτυχές της τοπικής μας ιστορίας, προσθέτοντας σημαντικές ψηφίδες στην επιστημονική έρευνα.

«Δεν λημοσμονούμε την βιβλική μορφή του, στο ντοκιμαντέρ του Πάνου Καρκανεβάτου : "Απόκοπος ή Σπιναλόγκα" που γυρίστηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την ένταξη της Σπιναλόγκας στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, στο οποίο ο τιμώμενος είχε καθοριστικό ρόλο. Ο 'Αγιος Νικόλαος, η Νεάπολη που ζούσε τα τελευταία 10 χρόνια αποκτώντας μόνιμη κατοικία και δεκάδες φίλους, τον αποχαιρετούν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει» καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου.