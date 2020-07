Πολιτική

Γενί Σαφάκ: πλοία, drones και F-16 κατέβασε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο απόστρατος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιουντερίζ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να εκδώσει NAVTEX για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Με 15 πολεμικά πλοία, drones και μαχητικά F16 "κατέβηκε" η Τουρκία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου όπου ετοιμάζεται για έρευνες το ερευνητικό της σκάφος Oruc Reis σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ με τίτλο «Το προστατεύουν 15 πλοία», η οποία επισημαίνει ότι τα τουρκικά πολεμικά έκαναν πτήσεις σε χαμηλό ύψος πάνω από το Καστελόριζο.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα το Oruc Reis, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στην Αττάλεια, συνοδεύεται από δύο βοηθητικά σκάφη, το Άταμαν και το Τζενγκίζ Χαν.

Σε δηλώσεις του στην Γενί Σαφάκ ο απόστρατος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιουντερίζ αναφέρει ότι την τελευταία φορά που η Τουρκία είχε ανακοινώσει έρευνα σε εκείνη την περιοχή ήταν τον Οκτώβριο του 2018 αλλά επειδή τότε δεν είχε ανακηρύξει υφαλοκρηπίδα και δεν είχε υπογραφεί η συμφωνία με τη Λιβύη τελικά η έρευνα δεν έγινε.

Υποστηρίζει, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία προηγείται 1-0 και ότι επειδή η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει υφαλοκρηπίδα στην περιοχή εκείνη δεν έχει ούτε δικαίωμα να εκδώσει NAVTEX για τη συγκεκριμένη περιοχή.