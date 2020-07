Κόσμος

Αγία Σοφία: Τι φιλοδοξεί να αποκομίσει ο Ερντογάν από την βέβηλη πράξη του (βίντεο)

Το όραμά του να μετατρέψει την φιέστα σε πανισλαμική γιορτή διαψεύστηκε, ενώ άνοιξε νέα μέτωπα.​

Του Νικόλα Βαφειάδη

Στην αποφράδα ημέρα της παγκόσμιας Χριστιανοσύνης, 86 χρόνια μετά την ανακήρυξη της Αγίας Σοφίας σε μουσείο από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να παίξει τον ρόλο του πρωταγωνιστή στη μετατροπή της σε τζαμί, που ήταν παιδικό του όνειρο, όπως είπε. Ανέλαβε μάλιστα και τα καθήκοντα του καταμετρητή για το πλήθος που κατέκλυσε τον περίβολο, τις πλατείες και τους δρόμους γύρω από την Αγιά Σοφιά, υποστηρίζοντας ότι ήταν 350 χιλιάδες μουσουλμάνοι πιστοί.

Η άφιξή του στο εσωτερικό του ναού, όπου έδωσε το παρών εκτός από την οικογένειά του όλο το υπουργικό του Συμβούλιο, μαζί με τη θρησκευτική και πνευματική ηγεσία της Τουρκίας σηματοδότησε την έναρξη της θλιβερής τελετής. Οι αγιογραφίες είχαν καλυφθεί από κουρτίνες και από πανό είτε λευκά, είτε με αποσπάσματα του Κορανίου.

Ενδεικτική του κλίματος της πρώτης ισλαμικής προσευχής στην Αγιά Σοφιά, είναι η κίνηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, Αλί Ερμπάς, να ανέβει στον άμβωνα για τον πανηγυρικό της ημέρας, κρατώντας αντί βακτηρίας, ένα σπαθί ως σύμβολο του Πορθητή και της Άλωσης της Πόλης.

Στον περίβολο της μεγάλης εκκλησίας που μετατράπηκε πλέον σε τζαμί, ανάμεσα στους χιλιάδες πιστούς, οι γνωστοί Γκρίζοι Λύκοι, οι σύμμαχοι του Ερντογάν στην εξουσία, που φώναζαν ανθελληνικά συνθήματα.

Νωρίτερα εκατοντάδες άνθρωποι είχαν καταφέρει να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισχωρήσουν στον προαύλιο χώρο της Αγίας Σοφίας.

Μετά τη βέβηλη φιέστα, ο Ερντογάν συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελί κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Μωάμεθ του Πορθητή, βάζοντας οριστικά ταφόπλακα στις παρακαταθήκες του Κεμάλ Ατατούρκ.