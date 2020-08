Πολιτική

Nτοκουμέντο από τη σύγκρουση της φρεγάτας ”Λήμνος” με το “Κεμάλ Ρέις” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο λανθασμένος ελιγμός του Τούρκου κυβερνήτη και η επιτυχημένη αντίδραση του Έλληνα κυβερνήτη που δέχθηκε τα συγχαρητήρια του ΥΠΕΘΑ.

Τα συγχαρητήρια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, στον κυβερνήτη της φρεγάτας «Λήμνος» του πολεμικού ναυτικού (Π.Ν.), αντιπλοίαρχο Γιάννη Σαλιάρη ήλθαν λίγες ημέρες μετά την πρόσκρουση με τη φρεγάτα «Κεμάλ Ρέις» του τουρκικού ναυτικού, έπειτα από λανθασμένο ελιγμό του Τούρκου κυβερνήτη στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης του ερευνητικού πλοίου «Ορούτς Ρέις».

Η φωτογραφία που δημοσιεύει σήμερα η «Καθημερινή» προέρχεται από τη δεξιά πρυμναία πλευρά της τουρκικής φρεγάτας τύπου ΜΕΚΟ, ο κυβερνήτης της οποίας προσπάθησε να προσπεράσει και να τη φέρει σε θέση εμποδίου προς την ελληνική φρεγάτα τύπου «S».

Ο Τούρκος κυβερνήτης προχώρησε, πρακτικά, σε μια κίνηση η οποία είναι συχνή στο Αιγαίο ανάμεσα σε τουρκικές ακταιωρούς και κανονιοφόρους του Π.Ν., ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ο όγκος της φρεγάτας δεν βοηθούσε. Ο ελιγμός του ήταν ανεπαρκής και λανθασμένα υπολογισμένος, με αποτέλεσμα η πλώρη της φρεγάτας «Λήμνος» να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο «Κεμάλ Ρέις». Ο κυβερνήτης της «Λήμνος» βλέποντας το «Κεμάλ Ρέις» να προσεγγίζει με ταχύτητα από τα αριστερά, έδωσε εντολή για συνέχιση της ευθείας πορείας, με αποτέλεσμα η πλώρη της φρεγάτας του Π.Ν. να καρφωθεί στο δεξί πρυμναίο τμήμα του τουρκικού πολεμικού.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «Καθημερινής», τα ξημερώματα της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, η πρύμνη της ελληνικής φρεγάτας έφθασε μόλις λίγα μέτρα από το αντλιοστάσιο του «Κεμάλ Ρέις», δηλαδή λίγο προτού προκαλέσει στο τουρκικό πολεμικό βλάβες οι οποίες θα το οδηγούσαν σε πολύμηνη καθήλωση. Στην επικοινωνία που είχαν λίγες ημέρες μετά το περιστατικό και διέρρευσε χθες, δίχως να διαψευστεί από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος συνεχάρη δι’ ασυρμάτου τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Λήμνος», λέγοντας «είσαι μάγκας, κύριε κυβερνήτα, συγχαρητήρια». Ο αξιωματικός απάντησε τονίζοντας πως απλά έπραξε το καθήκον του.