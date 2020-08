Οικονομία

ΣΕΤΕ: Έξι προτάσεις για να αποφευχθούν απολύσεις στον τουρισμό

Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου για εισφορές, αναστολές συμβάσεων, Συν-Εργασία και ρυθμίσεις.

Δέσμη έξι προτάσεων με στόχο την προστασία της απασχόλησης, στον τουριστικό κλάδο καταθέτει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με επιστολή του στους κ.κ.: Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών και με κοινοποίηση στους κ.κ.: Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Άκη Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Άννα Στρατινάκη, Γενική Γραμματέα Εργασίας Αθανάσιο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Ο κ. Ρέτσος εκτιμά ότι φέτος τα έσοδα στον τουρισμό θα περιορισθούν στα 3-3,5 δισ. ευρώ αντί των αρχικών εκτιμήσεων για 5 δισ. ευρώ και διαπιστώνει ότι επίσης το κίνδυνο των απολύσεων. Προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο και να στηριχθεί η εργασία ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ καταθέτει δέσμη των έξι προτάσεων.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Ρέτσου:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Γνωρίζαμε από την αρχή πως αυτή θα ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, για το λόγο αυτό άλλωστε τοποθετήσαμε ως ΣΕΤΕ τον πήχη των προσδοκιών στο μηδέν και συνεργαστήκαμε στενά με τα Υπουργεία σας για να προκύψουν μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Η αρχική μας εκτίμηση για έσοδα από το εξωτερικό μεταξύ 4-5 δισ. ευρώ, δυστυχώς διαψεύδεται, κυρίως λόγω των εξελίξεων της πανδημίας διεθνώς και ο πήχης πλέον έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο των € 3-3,5 δισ. ευρώ για όλο το 2020. Με δεδομένο ότι τέλος Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται πλέγμα μέτρων που αφορά την εργασία, κυρίαρχο πεδίο που χρήζει στήριξης κατά την άποψή μας, τα προβλήματα θα οξυνθούν όμως περαιτέρω το Q4 2020 και το Q1 2021, προτείνουμε τα εξής μέτρα για την προστασία της απασχόλησης και την ενίσχυση των εργαζομένων στις τουριστικές επιχειρήσεις, προσβλέποντας σε όσο γίνεται περιορισμό των απολύσεων, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται αναπόφευκτο (εφαρμογή έως και 31-3-2021):

Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν εποχικότητα στη λειτουργία τους, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν «επικεντρώνεται» στο γ’ τρίμηνο του έτους, όπως προβλέπεται στην ψηφισθείσα ρύθμιση. Επομένως, η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να επεκταθεί και στις υπόλοιπες τουριστικές επιχειρήσεις και να παραταθεί, ώστε να καλύπτει σε πρώτη φάση την χρονική περίοδο από 1-9-2020 έως 31-12-2020, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως 31-3-2021.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας. Παράταση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020. Ταυτόχρονα και από 1-9-2020, παροχή του δικαιώματος στον εργαζόμενο σε αναστολή, να εργάζεται έως 16 ώρες την εβδομάδα σε άλλον εργοδότη, ώστε να μπορεί να συμπληρώνει το εισόδημα του χωρίς να χάνει την αποζημίωση των 534 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται η ζημιά που υφίστανται τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς θα εισπράττουν ασφαλιστικές εισφορές για την απασχόληση αυτή του εργαζομένου, αλλά και ο εργαζόμενος θα ενισχύει το εισόδημά του. Είναι προφανές επίσης, το πλήγμα στην εισφοροαποφυγή και στην «μαύρη απασχόληση».

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Επέκταση του προγράμματος έως και τις 31-3-2021, με τη μορφή που σήμερα έχει (κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του μη μισθολογικού κόστους για την περίοδο που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται), με την προσθήκη της τροποποίησης του άρθρου 1.

Ρυθμίσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάγωμα των δόσεων των ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ (στις οποίες οι επιχειρήσεις είχαν προβεί πριν τη κρίση του Covid-19) έως και τις 30 Απριλίου 2021, με ισόχρονη παράταση της διάρκειας της ρυθμίσεως, ώστε να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Κάλυψη αδειών και δώρου Χριστουγέννων των εργαζόμενων στις εποχικές επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή Με τις συνεχόμενες αλλαγές στις διαδικασίες εισόδου στη χώρα μας, τις οποίες επέβαλε η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και η δυσμενής εξέλιξη της πανδημίας, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις οδικές αφίξεις, αλλά και τα τοπικά lockdown προορισμών, ο προγραμματισμός πολλών επιχειρήσεων ανατράπηκε εκ νέου και υποχρεώθηκαν ή θα υποχρεωθούν να υπολειτουργούν, απασχολώντας πολύ μικρό ποσοστό του προσωπικού που επαναπροσέλαβαν ή και να διακόψουν πρόωρα τη λειτουργία τους. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να επιβαρυνθούν με τις άδειες και την αναλογία Δώρου Χριστουγέννων του προσωπικού που επαναπροσέλαβαν για το χρόνο που αυτό δεν εργαζόταν.

Τηλε-εργασία-ασφαλιστικό πλαίσιο. Αλλαγή στην ασφαλιστική κάλυψη όσων εργαζομένων απασχολούνται με τηλε-εργασία – μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να έχει άμεση εφαρμογή και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα έως 31-3-2021.