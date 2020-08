Οικονομία

ΟΑΕΔ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για εκπαιδευτικούς στα ΙΕΚ

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Αρχίζει τη Δευτέρα 31/08/2020, ώρα 10:00 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 04/09/2020, ώρα 23:59, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2020 - 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο > Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ - ΟΑΕΔ

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση και τη σχετική Προκήρυξη, παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, στην ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις».