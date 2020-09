Κοινωνία

Κορονοϊός: Κι άλλος βρεφονηπιακός σταθμός με κρούσμα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί σε βρεφονηπιακιούς σταθμούς σε Μοσχάτο και Κορυδαλλό.

Θετική στο τεστ για κορονοϊό βρέθηκε βρεφονηπιοκόμος βρεφικού σταθμού στον Κορυδαλλό. Ο Δήμος Κορυδαλλού σε ανακοίνωσή του ανέφερε:" Ενεργώντας προληπτικά και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών, ο Δήμος Κορυδαλλού διενήργησε, κατά την περίοδο 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου, τεστ για την ανίχνευση του Covid -19 σε όλο το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών (δασκάλες, βοηθητικό προσωπικό κτλ)".

Όπως διευκρινίστηκε από τον Δήμο Κορυδαλλού, η διενέργεια του τεστ έγινε πριν την υποδοχή παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς "προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή θα γίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον."

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τον έλεγχο των δειγμάτων προέκυψε ότι μία βρεφονηπιοκόμος του 1ου Βρεφικού Σταθμού είναι θετική στον ιό Covid -19, ενώ για το θετικό κρούσμα ενημερώθηκε, άμεσα, ο ΕΟΔΥ και ο γιατρός εργασίας του Δήμου Κορυδαλλού.

Ο Δήμος ακολουθώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας ανακοίνωσε ότι το προσωπικό του 1ου Βρεφικού Σταθμού θα επιστρέψει στα καθήκοντά του μετά από 14 μέρες.

Ο σταθμός καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε, και θα λειτουργήσει εκ νέου υπό τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και το πρόγραμμα προσαρμογής που καταρτίζουν οι δασκάλες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας γονέας νηπίου στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Μοσχάτου βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ο οποίος ενημέρωσε τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΟΠΑΚΑ) του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Το νήπιο είχε προσέλθει την Πέμπτη και την Παρασκευή στον σταθμό, ωστόσο εξαιτίας του ότι ο γονέας του βρέθηκε θετικός στον ιό, παρέμεινε προληπτικά στο σπίτι.

Από την πρώτη στιγμή ο ΔΟΠΑΚΑ επικοινώνησε και ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΔΟΠΑΚΑ ακολουθεί αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, από την πρώτη μέρα που άνοιξαν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό και με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο ΔΟΠΑΚΑ προβαίνει στις εξής προληπτικές ενέργειες:

Ενημερώθηκαν οι γονείς των νηπίων του τμήματος για το περιστατικό

Διακόπτει τη λειτουργία του νηπιακού τμήματος του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοσχάτου για 14 ημέρες

Προχωρά στην απολύμανση των χώρων

Θέτει τις δασκάλες του τμήματος εκτός υπηρεσίας για 14 ημέρες.