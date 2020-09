Κοινωνία

Δολοφονία Γραικού: Αποκαλύψεις στη δίκη από τον γιο του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατέθεσε ο γιος στη δίκη για την δολοφονία του πατέρα του, Δημήτρη Γραικού. Ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη σύμφωνα με αστυνομικό.

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η σημερινή ακροαματική διαδικασία στη δίκη για τη δολοφονία του κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 47χρονος έμπορος κρεάτων σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο γιος του θύματος κατέθεσε ότι «έμαθα για την εξαφάνιση του πατέρα μου από τη μητέρα μου. Παίρναμε τηλέφωνα σε συγγενείς και φίλους. Είδα τον κατηγορούμενο, την επόμενη μέρα, έξω από το σφαγείο. Μας έλεγε "να σας βοηθήσω. Είμαι δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε". Μας είπε ότι έγινε η συναλλαγή και ότι έφυγαν προς διαφορετική κατεύθυνση. Γνώριζα ότι ο πατέρας μου είχε να παίρνει χρήματα από τον κατηγορούμενο. Πήγε στον στάβλο του για ζητήσει τις προηγούμενες οφειλές» αναφέρει το grtimes.gr.

Mεταξύ άλλων ο μάρτυρας ανέφερε: «Εκ των υστέρων μάθαμε ότι είχε πολλούς απλήρωτους. Υπήρχε η φήμη ότι ήταν τραμπούκος και ότι τον φοβόντουσαν. Ήταν 120-130 κιλά και παλιά ήταν πυγμάχος. Ο πατέρας μου πήγε στον στάβλο επειδή θεωρούσε ότι εξαπατήθηκε. Δεν θα φοβόταν λόγω της σωματικής του διάπλασης (του κατηγορουμένου)».

Το κίνητρο της δολοφονίας κατά την αστυνομία

Επίσης, συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε να δώσει ένας μάρτυρας αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής κατά τη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

«Επί 30 λεπτά της ώρας έμειναν μόνοι στο χώρο των σφαγείων και τελικά αποχώρησαν μαζί» κατέθεσε ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως της έδρας και επισήμανε πως «ήταν ύποπτος από την αρχή».

Σημείωσε πως στην υπηρεσία του γνώριζαν για τον κατηγορούμενο ότι: Ήταν ο τελευταίος μάρτυρας και είχε οικονομικές συναλλαγές με το θύμα. Υπήρχε δικαστική εκκρεμότητα μετά την καταγγελία του στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για χρηματισμό κτηνιάτρων οι οποίοι αθωώθηκαν σε πρώτο βαθμό. Μετά την εξαφάνιση Γραικού εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ξυλοδαρμό ενός ατόμου στα Φλογητά.

«Όλα αυτά τότε ήταν ενδείξεις, χρειαζόμασταν αποδείξεις. Έπρεπε να βρούμε τουλάχιστον το όχημα. Σαρώσαμε τον κάμπο και το ποτάμι. Όταν το εντοπίσαμε μας είπε ότι ο Γραικός του ζήτησε να το κρύψει για να φύγει στα Σκόπια λόγω χρεών. Μετά παραδέχτηκε ότι τον είχε θάψει και τελικά μας είπε ότι δεν του έδωσε καθόλου χρήματα» επισήμανε ο αστυνομικός.

Όσον αφορά το κίνητρο της δολοφονίας ανέφερε: «Συζητούσαν συνολικά 45 λεπτά στους χώρους του σφαγείου. Αν υπήρχε οικονομική συμφωνία θα ήταν μικρότερης διάρκειας η συνάντηση τους. Δεν συμφώνησαν και συνεννοήθηκαν να πάνε κάπου αλλού να συνεχίσουν τη συζήτηση. Ο κατηγορούμενος τον έστειλε στο στάβλο του σκόπιμα γιατί αν δεν δεχόταν ο Γραικός έπρεπε να κάνει κάτι…».