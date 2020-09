Οικονομία

Σταμπουλίδης: Μελετώνται τεχνικές βελτιώσεις για τη λειτουργία των εστιατορίων

Τι δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τεχνικές βελτιώσεις για τη λειτουργικά των εστιατορίων και όχι διεύρυνση του ωραρίου για τα μπαρ διερευνά η κυβέρνηση, όπως σημείωσε σε συνέντευξή του, σήμερα στην ΕΡΤ1, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Ο κ. Σταμπουλίδης αναφερόμενος στη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης τόνισε ότι «για κανέναν δεν είναι ευχάριστα τα μέτρα που περιορίζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και ευθύνη της πολιτείας η διασφάλιση της δημόσιας υγείας» και πρόσθεσε: «Αναλύουμε τα δεδομένα, ενημερώνουμε την Επιτροπή Υγείας για τον Covid-19 και αναλόγως προσαρμόζουμε τα μέτρα». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν συζητείται η διεύρυνση του ωραρίου στα μπαρ, αλλά μόνο τυχόν τεχνικές ρυθμίσεις για τα εστιατόρια.

Σχολιάζοντας τη διοργάνωση συνδικαλιστικών εκδηλώσεων ενόψει των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτο, την ώρα που θέτουμε περιορισμούς στις επιχειρήσεις και τους πολίτες κάποιοι να αποτελούν πηγή μετάδοσης του κορονοϊού». Όπως υπογράμμισε, ο ελεγκτικός μηχανισμός (Αστυνομία, - Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Λιμενικό Σώμα και Δημοτική Αστυνομία) από την 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχει διεξάγει 255.000 ελέγχους, κι έχει διαπιστώσει 23.000 παραβάσεις, επιβάλλοντας 4,7 εκατ. ευρώ πρόστιμα ενώ έχουν επιβληθεί 4000 μέρες αναστολής λειτουργία για παράβαση των κανόνων αντιμετώπισης της μετάδοσης του Covid-19 και 333 ημέρες για παράβαση ωραρίου λειτουργίας.