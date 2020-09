Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανατροπή: Ποιοί ήταν τελικά οι Βίκινγκ;

Νέα γενετική ανάλυση έρχεται να... ξαναγράψει τα βιβλία της Ιστορίας, λόγω των τελευταίων αποκαλύψεων.

Η εικόνα που έχει όλος ο κόσμος για τους Βίκινγκ, οι οποίοι έκαναν με τα πλοία τους αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές στην Ευρώπη, είναι ότι ήσαν όλοι ξανθοί Σκανδιναβοί με στενές συγγένειες μεταξύ τους. Όμως μια νέα γενετική ανάλυση έρχεται να ξαναγράψει τα βιβλία της ιστορίας, καθώς αποκαλύπτει ότι αρκετοί Βίκινγκ ήσαν μελαχρινοί, κάποιοι δεν ήσαν καν Σκανδιναβοί και ορισμένοι δεν είχαν την παραμικρή συγγενική σχέση. Κάποιοι είχαν μάλιστα καταγωγή από τη Νότια Ευρώπη!

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δανό καθηγητή εξελικτικής γενετικής Έσκε Βίλερσλεβ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature", ανέλυσαν DNA που πήραν από 442 σκελετούς Βίκινγκ, οι οποίοι βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Γροιλανδίας. Η βασική -και απρόσμενη- εικόνα που προκύπτει, είναι ότι οι Βίκινγκ (η λέξη σημαίνει πειρατής στα σκανδιναβικά) είχαν πολύ μικρότερη ομοιομορφία από την αναμενόμενη.

«Έχουμε μια εικόνα για καλά διασυνδεμένους Βίκινγκ που είχαν επιμιξίες μεταξύ τους, εμπορεύονταν και έκαναν επιδρομές ενάντια σε βασιλιάδες ανά την Ευρώπη, επειδή αυτό βλέπουμε στην τηλεόραση και διαβάζουμε στα βιβλία. Όμως δείξαμε γενετικά για πρώτη φορά ότι ο κόσμος τους δεν ήταν έτσι», δήλωσε ο Βίλερσλεβ. «Η νέα μελέτη αλλάζει την εικόνα του ποιος πραγματικά ήταν ένας Βίκινγκ. Κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι υπήρχαν σημαντικές ροές γονιδίων στη Σκανδιναβία προερχόμενες από τη Νότια Ευρώπη και την Ασία, οι οποίες συνέβησαν τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της Εποχής των Βίκινγκ», πρόσθεσε.

Η εποχή τους άρχισε λίγο πριν το 800 μ.Χ. και διήρκεσε έως περίπου το 1050 μ.Χ. Καθ' όλη αυτή την περίοδο οι Βίκινγκ κατέστρεψαν από παράκτιες πόλεις έως μοναστήρια, αλλά παράλληλα ενεπλάκησαν σε λιγότερο βίαιες δραστηριότητες όπως το εμπόριο. Γενικότερα, η παρουσία τους, πολεμική ή πιο ειρηνική, άλλαξε το πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό τοπίο της Ευρώπης. Ο Κνουτ ο Μέγας έγινε βασιλιάς της Αγγλίας, ο Λέιφ Έρικσον θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που έφθασε στην Αμερική 500 χρόνια πριν τον Κολόμβο, ενώ ο Όλαφ Τρίβγκασον έφερε τον Χριστιανισμό στη Νορβηγία.

Η νέα μελέτη δείχνει μεγάλες γενετικές διαφορές ανάμεσα στους πληθυσμούς των Βίκινγκ στη Σκανδιναβία, πράγμα που δείχνει ότι ήσαν κατά τόπους πολύ πιο απομονωμένοι από ό,τι είχε έως τώρα θεωρηθεί. Από την άλλη, οι κελτικής γλώσσας ντόπιοι Πίκτες της Σκωτίας είχαν υιοθετήσει την ταυτότητα και τα ήθη των Βίκινγκ, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα.