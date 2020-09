Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ιανός”: Ο μεσογειακός κυκλώνας σφυροκοπά την χώρα (βίντεο)

Στο "μάτι" του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” βρίσκεται η χώρα μας. Ποιες περιοχές θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα.

Στο "μάτι" του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η χώρα μας. Αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο έχει ως κύρια χαρακτηριστικά του τις έντονες βροχοπτώσεις, το χαλάζι και θυελώδεις ανέμους έως και 10 – 11 μποφόρ με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την έντονη διάρκεια, ενώ υπάρχουν ήδη και προειδοποιήσεις για κύματα μέχρι και 7 μέτρων!

Τα πρώτα φαινόμενα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Τα νησιά έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μαζί με την Ηλεία, την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ήδη οι κάτοικοι των τριών νησιών του Ιονίου, βρίσκονται σε επιφυλακή, φοβούμενοι το «χτύπημα του μεσογειακού κυκλώνα. Γι' αυτό το λόγο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων εξέδωσε ανακοίνωση όπου προβαίνει σε «ισχυρή σύσταση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, για περιορισμό των μετακινήσεών τους σε όλη την επικράτεια του νησιού, από σήμερα Πέμπτη 17-9-2020 έως και αύριο Παρασκευή 18-9-2020 αργά τη νύχτα».

Οι πολύ δυνατές ριπές ανέμου έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους και ο «Ιανός» χτυπά την πόρτα των νησιών του Ιονίου αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Χαρδαλιάς: Είμαστε σε συναγερμό

Ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας είναι σε απόλυτη επιφυλακή, δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, για τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας.

«Ολοκληρώσαμε άλλη μία τεχνική σύσκεψη» σημειώνει ο κ. Χαρδαλιάς.

«Αυτές οι συσκέψεις γίνονται κάθε έξι ώρες, για να μπορούμε να αξιολογούμε και να σταθμίζουμε τα δεδομένα που μας παρουσιάζουν οι μετεωρολόγοι και οι αναλυτές μας. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, είναι ότι τα νησιά μας και ειδικά η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Ιθάκη και ένα κομμάτι της Λευκάδας, θα δεχτούν τις επόμενες ώρες και μέχρι τα μεσάνυχτα, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας».

Όπως επισημαίνει ο υφυπουργός, «αυτό που αλλάζει σε σχέση με τα μοντέλα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, είναι ότι φαίνεται ότι το μέτωπο αυτό της κακοκαιρίας θα παραμείνει για αρκετές ώρες σταθερό πάνω από τις δυτικές ακτές. Δηλαδή, η Αιτωλοακαρνανία, ειδικά οι περιοχές από το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία, είναι ξεκάθαρο ότι θα δεχθούν μεγάλο όγκο νερού, και το βασικότερό είναι ότι θα υπάρχουν σφοδροί άνεμοι που οι ριπές τους θα φτάνουν μέχρι και τα 11 μποφόρ. Ως εκ τούτου, ο αρχικός μας σχεδιασμός παραμένει ως έχει.

Τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, πλην της Αρκαδίας, η οποία, ναι μεν είναι σε έκτακτη ανάγκη για να προετοιμαστεί για τη δεύτερη φάση, αλλά δε φαίνεται να επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα αύριο το πρωί, οπότε τα παιδιά μπορούν να πάνε κανονικά στα σχολεία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ υπερβολικές τις αποφάσεις αγαπητών και εξαιρετικών κατά τα άλλα αυτοδιοικητικών να κλείνουν τα σχολεία, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας για τα πραγματικά καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς, υπάρχουν αποφάσεις αγαπημένων κατά τα άλλα δημάρχων, οι οποίοι κλείνουν τις περιοχές τους χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα κακοκαιρίας αύριο».

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο «απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, οχημάτων με τρέιλερ και λεωφορείων κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας από σήμερα στις 9:00 το βράδυ μέχρι αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα για 24 ώρες. Η Ολυμπία Οδός θα παραμείνει ανοιχτή, τουλάχιστον μέχρι να επαναξιολογηθεί αυτό αύριο το μεσημέρι».

Επί ποδός ο δήμος Αθηναίων ενόψει της κακοκαιρίας

Έκτακτα μέτρα λαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

«Από απόψε έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση, για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι πιθανό να προκληθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε 24ωρη επιφυλακή τα συνεργεία καθαρισμού, ώστε να διατηρούν ανοιχτά και καθαρά τα φρεάτια ομβρίων υδάτων. Απομακρύνει ογκώδη αντικείμενα και μπάζα σε όλη την πόλη.

“Ιανός” – Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: άνεμοι έως 130 χλμ και βροχή όση σε έναν χρόνο

Ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ένταση του φαινομένου και την εξέλιξη του ανά περιοχή.

Συνολάκης: να μείνουν εκτός σπιτιού όσοι μένουν σε υπόγεια και ισόγεια

Έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 στους κατοίκους παράκτιων περιοχών, ώστε να μην εγκλωβιστούν στις εστίες τους από τυχόν έντονα φαινόμενα, απηύθυνε ο Καθ. Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

Μηνύματα από το 112

Την ίδια ώρα, η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα σχετικά με την κακοκαιρία «Ιανός», που εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της Κεφαλονιάς, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Προβλήματα μικρής κλίμακας με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν πολλά χωριά σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, να διορθώνουν άμεσα τις βλάβες που δημιουργούνται.

Το πιο μεγάλο πρόβλημα, αντιμετώπισε η Ιθάκη, εξαιτίας φωτιάς σε πυλώνα. Η βλάβη αποκαταστάθηκε λίγη ώρα αργότερα. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος του νησιού Διονύσιος Στάνιτσας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεεων του ΑΝΤ1 η βραδιά θα είναι δύσκολη, σημειώνοντας ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των φαινομένων.

Χωρίς συγκοινωνία

Δεμένα βρίσκονται τα πλοία στα λιμάνια των νησιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο νότια Ιόνιο. Από τις 12 μεσημέρι της Πέμπτης, έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου το οποίο αναμένεται να ισχύσει έως και το απόγευμα της Παρασκευής.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη να μένουν αποκλεισμένα από την υπόλοιπη χώρα ελέω "Ιανού".

Κλειστή η γραμμή Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά

Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλλονιά λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Σύμφωνα με την ΕΜΥ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7, στο Ιόνιο 8 με 9 και τοπικά έως 10 μποφόρ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται από το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ιονίου και της δυτικής Ελλάδας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Αεροπλάνο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στην Κεφαλονιά

Πτήση FR6611 της Ryanair από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Κεφαλονιά, δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν.

Το αεροπλάνο προσπάθησε αρκετές φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης δίχως όμως επιτυχία ενώ στην συνέχεια πέταξε ως την Λευκάδα.

Η ταλαιπωρία των επιβατών τελείωσε στις 20:45 όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο κυκλώνας «Ιανός» σφυροκοπά την Ηλεία

Ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», από το μεσημέρι της Πέμπτης, «χτυπά» και τον νόμο Ηλείας.

Αργά το μεσημέρι, σε περιοχή του κάμπου εναερίτες της ΔΕΗ, εν μέσω καταιγίδας, έσπευσαν να διορθώσουν μια βλάβη και να επαναφέρουν την τάση, σε κολόνα που υπέστη ζημιά από την κακοκαιρία.

Δείτε ΕΔΩ live την πορεία που ακολουθεί η κακοκαιρία «Ιανός»