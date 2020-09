Πολιτική

Δένδιας - Στόλτενμπεργκ: τι συζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών. Τι διαπιστώθηκε.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική συνομιλία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ .

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στις διεργασίες για την θέσπιση ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης της έντασης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατά τη συνομιλία, διαπιστώθηκε πρόοδος επί ορισμένων πτυχών του εν λόγω δυνητικού μηχανισμού, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση στρατιωτικών κλιμακιών Ελλάδας-Τουρκίας με τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ εντός της προσεχούς εβδομάδας.