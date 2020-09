Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Πάνω από 6000 νέα κρούσματα σε 24 ώρες

Τέταρτη χώρα με τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο η Ρωσία.

Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα 6.196 νέα κρούσματα κορονοϊού, τα περισσότερα που καταγράφονται μέσα σε ένα 24ωρο από τις 18 Ιουλίου, με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων σε εθνικό επίπεδο ανήλθε σε 1.109.595, ο τέταρτος μεγαλύτερος απολογισμός στον κόσμο.

Επίσης οι αρχές κατέγραψαν 71 θανάτους το τελευταίο 24ωρο με τους οποίους ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την covid-19 ανήλθε σε 19.489.