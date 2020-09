Κόσμος

Συνάντηση Ναβάλνι - Μέρκελ στο νοσοκομείο

Η υπόθεση Ναβάλνι έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και σε έναν αριθμό δυτικών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι επιβεβαίωσε σήμερα ότι η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου νοσηλευόταν για δηλητηρίαση.

Η είδηση της συνάντησής τους πιθανόν να ενοχλήσει την Μόσχα, η οποία απορρίπτει τα ευρήματα γερμανών, γάλλων και σουηδών ειδικών ότι ο επικριτής του Κρεμλίνου δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα τύπου Νόβιτσοκ στη Ρωσία τον περασμένο μήνα.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένως ασκήσει κριτική εις βάρος του Βερολίνου γιατί, όπως υποστηρίζει, δεν μοιράστηκε μαζί της πληροφορίες για την υπόθεση.

Επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, ο Ναβάλνι έγραψε στο Twitter ότι επρόκειτο "για μια ιδιωτική συνάντηση και συζήτηση με την οικογένεια".

"Είμαι ευγνώμων προς την καγκελάριο Μέρκελ που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο", έγραψε ο Ναβάλνι.

Από την πλευρά του, ο Στέφεν Ζάιμπερτ, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, επιβεβαίωσε και εκείνος με τη σειρά του την επίσκεψη της Μέρκελ διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια "μυστική" συνάντηση, όπως έγραψε το περιοδικό, αλλά για μια "ιδιωτική", όπως την χαρακτήρισε δηλαδή και ο ίδιος ο Ναβάλνι.

Το γερμανικό έντυπο, το οποίο δεν επικαλείται πηγές για την πληροφορία αυτή, έγραψε ότι η Μέρκελ επισκέφθηκε τον Ναβάλνι στο νοσοκομείο Charite, όπου νοσηλευόταν για 32 ημέρες μετά την μεταφορά του από τη Ρωσία στο Βερολίνο τον περασμένο μήνα αφού αρρώστησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ρωσικής εσωτερικής πτήσης.

Η υπόθεση Ναβάλνι έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και σε έναν αριθμό δυτικών χωρών.

Η Μέρκελ έχει δεχτεί εκκλήσεις να παγώσει το σχεδόν ολοκληρωμένο έργο του αγωγού Nord Stream 2 που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία.