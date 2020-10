Life

Οι “Beastie Boys” και η μουσική στήριξη στον Μπάιντεν

Με ποιόν τρόπο συμμετέχουν στην προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι Beastie Boys συμφώνησαν και ενέκριναν ένα από τα τραγούδια τους για πρώτη φορά να ακουστεί σε τηλεοπτική διαφήμιση, συγκεκριμένα σε σποτ της προεδρικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές.

Το «Sabotage», το single του 1994 από το άλμπουμ του γκρουπ Ill Communication, χρησιμοποιήθηκε στο διαφημιστικό σποτ του υποψήφιου των Δημοκρατικών που εστιάζει στις συνέπειες της πανδημίας της Covid-19 στη βιομηχανία της μουσικής ψυχαγωγίας και των live.

Ο εκλιπών Άνταμ Γιάου, ιδρυτικό μέλος του χιπ χοπ συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη συμπεριέλαβε ρήτρα στη διαθήκη του που ορίζει ότι κανένα μουσικό έργο, στο οποίο συμμετείχε δεν θα χρησιμοποιείται για διαφημίσεις προϊόντων.

Οι Beastie Boys μήνυσαν εταιρείες για τη χρήση των τραγουδιών τους χωρίς άδεια στο παρελθόν. Το 2015, έλαβαν 668.000 δολάρια από δικαστική διαμάχη εναντίον εταιρείας ποτών.

Στη διαφήμιση του Τζο Μπάιντεν, ο Τζο Μάλκουν -ο ιδιοκτήτης του κλαμπ The Blind Pig στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν- κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτό που θεωρεί κοντόφθαλμη απάντηση στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο χώρος ξεκίνησε ως μπλουζ κλαμπ κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αλλά εξελίχθηκε σε ένα δημοφιλή τόπο συνάντησης όλων των μουσικών ειδών που φιλοξένησε μια σειρά από μπάντες στις πρώτες μέρες τους, συμπεριλαμβανομένων των Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam και REM.

«Όπου πηγαίνω, οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία για το The Blind PIg» αναφέρει ο Τζο Μαλκούν στο σποτ. «Το Blind Pig υπήρξε ένα από αυτά τα κλαμπ που προσέλκυαν καλλιτέχνες από όλα τα είδη. Για 50 χρόνια, το The Blind Pig ήταν ανοιχτό και γεμάτο κόσμο, αλλά τώρα, είναι ένας άδειος χώρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αντίδρασης του Τραμπ στην Covid-19».

«Δεν γνωρίζουμε για πόσο ακόμη μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς έσοδα. Πολλά εστιατόρια και μπαρ δεν θα τα καταφέρουν. Αυτή είναι η οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ: Δεν υπάρχει σχέδιο και δεν ξέρεις πώς να προχωρήσεις. Μου προκαλεί θυμό. Η μόνη μου ελπίδα για την οικογένειά μου και για αυτήν την επιχείρηση και την κοινότητά μου είναι ο Τζο Μπάιντεν να κερδίσει σε αυτές τις εκλογές» προσθέτει.

Ένας εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν δήλωσε στο Variety ότι οι Beastie Boys, οι οποίοι «δεν έχουν δώσει ποτέ άδεια για χρήση της μουσικής τους σε διαφήμιση μέχρι τώρα» συμφώνησαν στη χρήση του «Sabotage» λόγω της «σημασίας των εκλογών».