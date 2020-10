Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εκατοντάδες τα νέα κρούσματα - Παραπληγικός μεταξύ των νεκρών

Έκτακτο τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη. Τα μέτρα για τις μάσκες και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων στην Θεσσαλονίκη.

Εκατοντάδες, κοντά στα απανωτά ρεκόρ της Τετάρτης και της Τρίτης, αναμένεται να είναι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, εξέλιξη που αποδεικνύει εκτεταμένη διασπορά της πανδημίας σε πολλές περιοχές.

Παράλληλα, αυξάνονται οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό. Ανάμεσα σε εκείνους που υπέκυψαν τις τελευταίες ώρες, είναι ένας 30χρονος παραπληγικός, συνεπεία τροχαίου.

Πληροφορίες του Πρώτου Θέματος αναφέρουν ότι έως το μεσημέρι είχαν είχαν επιβεβαιωθεί 566 κρούσματα σε 7 περιοχές: Στην Αττική είχαν ήδη καταγραφεί 292, στη Θεσσαλονίκη 159, άλλα 30 στην Κοζάνη, 27 στη Λάρισα, 26 στα Ιωάννινα, 20 στις Σέρρες και άλλα 12 στα Δωδεκάνησα.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί οδηγεί στη λήψη νέων μέτρων. Ήδη η Καστοριά πέρασε στο επίπεδο συναγερμού 4, ενώ άλλες τέσσερις περιοχές - Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Λάρισα, Σέρρες- πέρασαν στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) από το επίπεδο 2.

Διάγγελμα Μητσοτάκη

Όπως είπε ο πρωθυπουργός κατά την τακτική του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, το απόγευμα θα απευθυνθεί στους πολίτες και θα τους ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα, καθώς και για τα νέα μέτρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα προς τους πολίτες στις 19:00.

Είμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι παρηγοριά» είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στις 12:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τους 13 περιφερειάρχες καθώς συνολικά 43 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας μετρούν θετικά κρούσματα κορωνοϊού, δύο εκ των οποίων (Κοζάνη, Καστοριά) βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού και σε τοπικό lockdown και άλλες 17 σε «πορτοκαλί» συναγερμό, λίγο πριν το lockdown.

Κατά πληροφορίες, στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να ανακοινώσει την καθολική χρήση μάσκας και την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:30 τη νύχτα στις «πορτοκαλί» περιοχές.

Μέσα σε μία εβδομάδα ο αριθμός των κρουσμάτων υπερδιπλασιάστηκε. Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου τα κρούσματα κορονοϊού ήταν 363 και χθες έφτασαν τα 865. Στην Αττική τα κρούσματα εκτινάχθηκαν σε 331, αριθμός ρεκόρ της επιδημίας για το λεκανοπέδιο. Χθες επίσης έγιναν 92 νέες εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία της χώρας και οι διασωληνωμένοι ήταν 89. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 534. Ο δείκτης θετικότητας στη χώρα μας, δηλαδή το ποσοστό των θετικών στον κορωνοϊό ατόμων, είναι στο 3,6%. Επίσης, η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 37 έτη ενώ στη Θεσσαλονίκη η διάμεση ηλικία είναι ακόμα χαμηλότερη, στα 28 έτη.

Εννέα νεκροί σε λίγες ώρες

Ακόμη εννέα συμπολίτες μας έχασαν σήμερα τη μάχη με τον κορωνοϊό, αυξάνοντας των συνολικό αριθμό των νεκρών στους 543. Αναλυτικά κατέληξαν:

ένας 86χρονος τα ξημερώματα, ο οποίος νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ όπου είχε διακομισθεί από τον Νοσοκομείο Πολύγυρου,

ένας 74χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου

ένας 87χρονος στο Ιπποκράτειο που νοσηλευόταν σε απλή κλίνη

μία 87χρονη που νοσηλευόταν στο Λαϊκό

ένας 89χρονος που νοσηλευόταν στο Λαϊκό

μία 87χρονη στο Σωτηρία

ένας 62χρονος στο Σωτηρία

μία 83χρονη στο Σωτηρία, η οποία νοσηλευόταν διασωληνωμένη.

ένας 30χρονος παραπληγικός στο ΓΝΑ Γεννηματά, νοσηλευόταν διαδωληνωμένος

Όλοι έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα.