Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Αίτημα έφεσης για τις επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλιεργάτες

Οι συνήγοροι των θυμάτων της Χρυσής Αυγής υποβάλουν αίτημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών για βαρύτερες ποινές.

Aίτημα προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά του σκέλους της απόφασης της Χρυσής Αυγής που αφορά τις ποινές που επιβλήθηκαν για την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων Αλιεργατών θα υποβάλουν σήμερα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Γιάννη Μωραϊτάκη οι δύο συνήγοροι των θυμάτων.

Οι συνήγοροι των Αιγύπτιων ψαράδων στη δίκη της Χρυσής Αυγής Κώστας Παπαδάκης και Θανάσης Καμπαγιάννης θα ζητήσουν από τον κ. Μωραϊτάκη να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης όσον αφορά τις ποινές που επιβλήθηκαν στους δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον του Αμπουσίντ Εμπάρακ τόσο για το αδίκημα αυτό όσο και για την ένταξή τους σε εγκληματική οργάνωση, τις οποίες θεωρούν χαμηλές .

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου για την επίθεση εις βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων καταδικάστηκαν οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός , Θωμάς Μαρίας και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με ποινή, κατά συγχώνευση, 7 ετών κάθειρξης ο καθένας και ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής ο οποίος καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 24 μηνών. Οι Αγριογιάννης , Ευγενικός και Πανταζής οδηγήθηκαν στην φυλακή καθώς δεν δόθηκε ανασταλτική δύναμη στην έφεση τους.