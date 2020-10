Οικονομία

Online Στοίχημα: Τι αλλάζει με τις νέες άδειες!

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται στο διαδικτυακό στοίχημα.

Στην Ελλάδα έχουμε μάθει ότι ισχύει το ρητό «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Αυτό έχει βρει ισχύ και στον χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο στην Ελλάδα, καθώς όλες οι νόμιμες στοιχηματικές λειτουργούν με βάση το μεταβατικό καθεστώς του 2011. Από τότε μέχρι σήμερα, κάποιες έχουν κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Και κατάφεραν να πάρουν σπουδαία βραβεία! Μία από τις πιο βραβευμένες, με την αξία της, είναι η Stoiximan

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, μετά τον κορονοϊό και όλα όσα έχει επιφέρει στην παγκόσμιο οικονομία, θα δούμε αλλαγές και στο online στοίχημα στη χώρα μας.

Μέσα σε ένα νέο νομικό-ρυθμιστικό πλαίσιο θα δοθούν οι νέες άδειες, τις οποίες θα ζητήσουν όχι μόνο οι προϋπάρχουσες πλατφόρμες, αλλά και νέες. Το μπάσιμο μάλιστα αναμένεται να είναι πολύ δυναμικό.

Η αδρεναλίνη στο κόκκινο

Ο Νίκος Χρυσικόπουλος, δημοσιογράφος έμπειρος στη «βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών», αναφέρει ότι κολοσσοί στον χώρο της συγκεκριμένης βιομηχανίας είναι έτοιμοι να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Και μόνο ότι η William Hill ενδιαφέρεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά λέει πολλά. Και πολλά περισσότερα μάλιστα μετά την επικείμενη εξαγορά της έναντι 3.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Caesar (εκ των Ηνωμένων Πολιτειών ορμώμενη).

Κι άλλα δυνατά ονόματα... επί θύραις

Δεν είναι όμως μόνο η William Hill. Υπάρχουν κι άλλες στοιχηματικές με μεγάλο όνομα στην Ευρώπη, οι οποίες είναι έτοιμες να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Η αναφορά γίνεται για τη betsson από τη Σουηδία, αλλά και τη ρώσικη Fonbet. Επίσης, οι φήμες αναφέρουν ότι ενδέχεται να δούμε μία παραδοσιακή δύναμη, τη Snaitech από την Ιταλία, αλλά και την Pinnacle, η οποία είναι ένα από τα πλέον ισχυρά brand name στον χώρο.

Είναι έτοιμος ο γίγαντας;Ιδού το ερώτημα. Διότι μία συνεργασία σαν κι αυτή του ΟΤΕ με την Ιntralot δεν μπορεί παρά να είναι μία συμμαχία γιγάντων με κολοσσιαίο

αποτέλεσμα. Το θέμα είναι κατά πόσον ο γάμος θα γίνει οριστικά και φυσικά με ποιον τρόπο οι δύο μεγάλοι οργανισμοί θα συντονιστούν εγκαίρως, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτημα για μία από τις νέες άδειες.

Επίσης, στο παιχνίδι ενδέχεται να μπει και ο όμιλος NOVA/Forthnet. Μεγάλο ατού στα χέρια της το γεγονός ότι έχει τηλεοπτικά δικαιώματα μεγάλων διοργανώσεων εδώ και χρόνια, αλλά η εξαγορά από την BC Partners δημιουργεί έναν αστάθμητο παράγοντα που ίσως αλλάξει τα δεδομένα.

Οι νέες άδειες

Ποιες είναι όμως αυτές είναι άδειες; Πρόκειται για άδεις δύο διαφορετικών τύπων οι οποίες είναι οι εξής:

Άδεια Τύπου 1: Online στοίχημα (3 εκατομμύρια ευρώ).

Άδεια Τύπου 2: Υπόλοιπα Online παιχνίδια (2 εκατομμύρια ευρώ).

Αμφότερες οι άδειες έχουν διάρκεια επταετίας. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του Capital.gr, το κράτος αποσκοπεί σε έσοδα της τάξης των 75 εκατομμυρίων ευρώ από τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων.

Η μεγάλη επιστροφή

Μπορεί η καραντίνα να έπληξε σε κάποιον βαθμό και το διαδικτυακό στοίχημα όμως τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Τα μεικτά κέρδη των στοιχηματικών ξεπέρασαν τα 230 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο το 2020. Η βιομηχανία ανθεί και ο ενδεχόμενος μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα λειτουργήσει σαφέστατα υπέρ των παικτών, καθώς κάθε νέος παίκτης θα θέλει να πάρει το δικό του μερίδιο από την πίτα.