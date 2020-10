Πολιτική

Κατρούγκαλος: κυβερνητικές αντιφάσεις στα ελληνοτουρκικά

Τι δήλωσε ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ενημέρωση που είχε από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις με την Τουρκία και την Αλβανία.

Θετική χαρακτήρισε τη συμφωνία για παραπομπή του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία στη Χάγη, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά τη σχετική ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, κάνοντας όμως λόγο για κυβερνητικές αντιφάσεις στο θέμα των ελληνοτουρκικών.

«Από τη στιγμή που η κυβέρνηση θεωρεί ότι δε μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση, η οποία είχε ξεκινήσει επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είχε φτάσει πολύ κοντά», σημείωσε ο κ. Κατρούγκαλος«θεωρούμε θετική την παραπομπή στη Χάγη, ακριβώς επειδή είναι ένας τρόπος αποδεκτός από το διεθνές δίκαιο».

«Εμείς θεωρούμε ότι κάθε παρόμοια διαφορά- και η διαφορά μας με την Τουρκία,- πρέπει να λυθεί βάσει του διαλόγου, των διερευνητικών επαφών και, αν αυτές αποτύχουν, με παραπομπή στο δικαστήριο της Χάγης», τόνισε και πρόσθεσε:

«Δε μπορώ να μην επισημάνω την προφανή αντίφαση στο δεύτερο σκέλος της ενημέρωσης που αφορούσε τα ελληνοτουρκικά, ανάμεσα στη δηλωμένη πρόθεση του υπουργείου Εξωτερικών για επέκταση των χωρικών υδάτων και στην Κρήτη- κάτι που είχε ούτως ή άλλως ο κ. Δένδιας αναγγείλει ήδη τον Αύγουστο στη συζήτηση για την κύρωση των συμφωνιών οριοθέτησης ΑΟΖ- και της πλήρους αποσιώπησης του θέματος από τον πρωθυπουργό πρόσφατα στη Βουλή».

«Θυμίζω ότι μίλησε μόνο για Ιόνιο», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος. «Για να μην αναφερθώ σε δηλώσεις άλλων κορυφαίων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που είπαν ότι είναι τάχα εθνικιστική κίνηση η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας».

«Όλα αυτά δείχνουν τη διγλωσσία και τις εσωτερικές αντιφάσεις της κυβέρνησης στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο που αφορά τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και ακριβώς αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά το κενό στρατηγικής, την έλλειψη πυξίδας για την οποία όχι απλώς μεμφόμαστε την κυβέρνηση για λόγους για τους οποίους της ζητούμε να προχωρήσει σε Συμβούλιο Αρχηγών για να ξαναβρούμε επιτέλους εθνική στρατηγική», κατέληξε.