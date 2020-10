Life

“Άγριες Μέλισσες”: ένοχα μυστικά, αποκαλύψεις και μια δυνατή μονομαχία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικά τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…. Κάθε βράδυ, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 36

Ο Νικηφόρος καταφέρνει να ξετρυπώσει την κρυψώνα του Δούκα και βρίσκεται στο δίλημμα αν θα τον προδώσει. Σε ακόμα μεγαλύτερο, όμως, δίλημμα θα βρεθεί η Ασημίνα. Θα σώσει τη ζωή του Δούκα όπως είχε κάνει κάποτε; Η Ανέτ έξαλλη με τη συμπεριφορά του Μελέτη, αποφασίζει ν’ αλλάξει τακτική απέναντι του. Η Φωτεινή ζητάει, γι’ άλλη μια φορά, τη βοήθεια του Γκούμα για να μεταφερθεί η Ελένη σε άλλη φυλακή ενώ ο Βόσκαρης βάζει τη Μαίρη να παρακολουθήσει τις κινήσεις του δεσμοφύλακα. Την ίδια στιγμή, ο Λάμπρος δέχεται ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα που θα τον αναστατώσει. Η Δρόσω και ο Τάκης έχουν έναν άγριο καυγά που θα καταλήξει στην αποκάλυψη ενός ένοχου μυστικού.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 37

Ύστερα από τις αποκαλύψεις της Δρόσως, η σχέση της με τον Τάκη μπαίνει σε νέες βάσεις. Όμως, ο κόσμος της δεν αργεί να γκρεμιστεί και πάλι ύστερα από μια τυχαία συνάντηση που θα έχει στους δρόμους της Αθήνας. Κι ενώ η Ανέτ καταφέρνει, για πρώτη φορά, να προσεγγίσει ουσιαστικά τον Μελέτη ένα τηλεγράφημα από το Διαφάνι θα βάλει ξανά σε κίνδυνο τη σχέση τους. Ο Μπάμπης αποκαλύπτει στον Κυριάκο τον πραγματικό λόγο που ήρθε στο Διαφάνι. Πώς θα αντιδράσει ο πατέρας του μπροστά στον κίνδυνο να μπλέξουν όλοι άσχημα; Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα ζουν τη δική τους αγωνία με την επικείμενη σύλληψη του Δούκα. Η Χριστίνα βρίσκει μια παράτολμη ιδέα, που θα μπορούσε να γλυτώσει την Ελένη από τα δεινά της. Ο Λάμπρος, ύστερα από το ανώνυμο τηλεφώνημα, συναντά τον Βόσκαρη.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 38

Η Ελένη και η Φωτεινή προσπαθούν να αποτρέψουν τη Χριστίνα να αποδράσει αλλά εκείνη είναι αμετάπειστη. Ο Λάμπρος προσπαθεί να μάθει ποιος είναι ο Μάνος Βόσκαρης και ποια είναι η σχέση του με τους Σεβαστούς. Θα βρει τρόπο και κουράγιο η Ελένη να του πει την αλήθεια για όσα περνάει μέσα στη φυλακή από τον Βόσκαρη; Η Δρόσω μαθαίνει πως δεν πρόκειται να βγάλει δίσκο και πως ο Τάκης της λέει ψέματα τόσο καιρό. Καταρρακωμένη, θα αφεθεί σε λάθος αποφάσεις. Η Ασημίνα προσπαθεί να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό στο πατρικό της καθώς η κατάσταση στο σπίτι των Σεβαστών, με την εμφάνιση του Δούκα, είναι πιεστική για όλους. Ο Μπάμπης δείχνει γοητευμένος από εκείνη. Ο Μελέτης είναι έξαλλος με την επιστροφή του Μιλτιάδη στο Διαφάνι και ξεσπάει στην Ανέτ. Η Ζωρζέτ, όμως, εκδηλώνει τα αισθήματά της για εκείνον, δημιουργώντας του σύγχυση. Πώς θα αντιδράσει μπροστά στην προοπτική μιας νέας σχέσης; Ο Παναγιώτης αναγκάζεται να ομολογήσει στον Προκόπη την αλήθεια για το ταξίδι του στην Αμερική, ενώ ο Δούκας, έχοντας γλυτώσει για άλλη μια φορά τη σύλληψη, αποφασίζει να παραδοθεί στον Γραμματικό παρά τις ανησυχίες του Κωνσταντή.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 39

Η Ελένη είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τη Φωτεινή και τη Χριστίνα ν’ αποδράσουν, καθώς ξέρει τον τρόπο να το πετύχουν. Ο Δούκας βρίσκεται στο έλεος του Γραμματικού που αλλάζει τη συμφωνία και ζητάει ανταλλάγματα για να τον αθωώσει. Ο Νικηφόρος, ελπίζοντας σε ένα σύμμαχο, ανοίγει τα χαρτιά του. Ο Λάμπρος, μετά την εξομολόγηση της Ελένης για όσα της συμβαίνουν, προσπαθεί με τον Σαράφη να την πάρουν από ‘κει αλλά συναντούν εμπόδια. Η Δρόσω σιχαίνεται τον εαυτό της για την επιλογή της αλλά είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να φύγει. Ο Παναγιώτης παραδέχεται σε όλο το χωριό την αλήθεια για όσα του συνέβησαν στην Αμερική και όλοι του ανοίγουν την αγκαλιά τους, ενώ η Βιολέτα του προσφέρει πάλι τη δουλειά του. Ο Μελέτης γυρίζει από το Παρίσι εσπευσμένα. Τι θα γίνει, όμως, όταν βρεθεί απέναντι από τον Μιλτιάδη;

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 40

Ο Δούκας επιστρέφει στο σπίτι του σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι όροι του εισαγγελέα. Το σπίτι των Σεβαστών βάζει τα γιορτινά του εκτός από τον Νικηφόρο και το υπόλοιπο Διαφάνι που ανησυχεί γι’ αυτήν την επιστροφή. Η Δρόσω είναι αποφασισμένη ν’ ακολουθήσει τον πιο δύσκολο δρόμο της ζωής της, ενώ η Ουρανία ανακαλύπτει τι εστί Μπάμπης. Ο Τόλλιας καλεί τον Νέστορα και τον Άγγελο στο σπίτι του για να δώσουν λόγο με τη Σοφούλα και η αλήθεια για τους δυο νέους είναι πια μονόδρομος. Η Ελένη αποτρέπει τον Λάμπρο να συνεχίσει τις προσπάθειες, με σκοπό να γλιτώσει από τον εφιάλτη που ζει. Το ίδιο βράδυ ο Βόσκαρης φέρνει την Ελένη στο σπίτι του, βάζοντας στόχο να μάθει την πραγματική αιτία της δολοφονίας του Σέργιου. Όμως, η Ελένη δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και η «μονομαχία» τους θα έχει μόνο έναν νικητή…

#AgriesMelisses

Gallery