Ρόδος: Σοκάρει το περιεχόμενο της δικογραφίας σε βάρος του γυναικολόγου

Ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή ο γιατρός, που κατηγορείται για βιασμό και ασελγείς πράξεις.

Δύο μηνύσεις που ασκήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου την 12η Οκτωβρίου 2020, από τις 17 που έχουν ασκηθεί συνολικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2020, θα εξεταστούν πρώτες με την λήψη ανωμοτί καταθέσεως από τον καταγγελλόμενο γυναικολόγο μαιευτήρα την 20η Νοεμβρίου 2020.

Όπως έγραψε η εφημερίδα “Δημοκρατική”, τρεις δικογραφίες έχουν σχηματιστεί και εκκρεμούν ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου ως αυτοτελείς, παρότι έχουν κοινή βάση και ίδιο μηνυόμενο, εις βάρος του καταγγελλόμενου γυναικολόγου-μαιευτήρα για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της εξύβρισης.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Αβδελής, ο γυναικολόγος δηλώνει σοκαρισμένος από όλα όσα γράφονται εις βάρος του. Σοκαρισμένη όμως είναι και η οικογένειά του.

Όπως υποστηρίζει, δε γνωρίζει ποιες είναι οι γυναίκες που τον κατηγορούν και αν είχαν έρθει στο εξεταστήριό του. «Είναι αρχή ακόμα της διαδικασίας. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια». είπε ο δικηγόρος του.

Οι δύο υποθέσεις που θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, προφανώς διότι έχουν συμπληρωθεί εγκαίρως με στοιχεία και καταθέσεις αφορούν σε μια γυναίκα που δια της συνηγόρου της Εύης Αρνιθενού, υποστήριξε ότι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου του έτους 2020, είχε κάποιο δερματολογικό θέμα (εξανθήματα-σπυράκια), στο εξωτερικό σημείο της γυναικείας ευαίσθητης περιοχής και αποφάσισε να επισκεφθεί τον γυναικολόγο. Έκλεισε ραντεβού στις 11:00π.μ. και περίμενε αρκετές ώρες έξω από το εξεταστήριο. Όταν ήρθε η σειρά της μπήκε μέσα, κάθισε στην γυναικολογική καρέκλα (αφού έβγαλε τα ρούχα της από τη μέση και κάτω), όπως της υπέδειξε ο μηνυόμενος και όπως είθισται σε κάθε γυναικολογική εξέταση, αυτός στάθηκε μπροστά της και άρχισε να την εξετάζει.

Όπως ισχυρίζεται, δεν έκανε κάτι το περίεργο αρχικά αλλά στο τέλος της εξέτασης αφού της έδωσε οδηγίες και κάποιες αλοιφές, της άφησε σεξουαλικά υπονοούμενα τα οποία αναφέρονταν σε μία κολπική κρέμα που της πρότεινε.

Διατείνεται ειδικότερα ότι της είπε: «Να το βάζεις όσο πιο βαθιά μπορείς, θα σου αρέσει, ξέρεις εσύ!» και γέλασε.

Η γυναίκα αναφέρει ότι της φάνηκε άκομψο το αστείο του και σεξιστικό, αλλά έκανε πως δεν το κατάλαβε και παρέστησε την χαζή για να μη δώσει συνέχεια. Της έκλεισε ραντεβού για την επόμενη βδομάδα ώστε να δει πώς θα είναι μετά την αγωγή.

Μετά από δύο μέρες πονούσε αρκετά, η κρέμα δεν έδειξε να βοηθάει ιδιαίτερα και έτσι τηλεφώνησε, όπως ισχυρίζεται στον ιατρό και τον επισκέφθηκε αυθημερόν.

Στη νέα εξέταση, όπως υποστηρίζει, της ζήτησε να φέρει το σώμα της μπροστά, έτσι ώστε να μπορεί να έχει οπτική και στο πίσω μέρος της ευαίσθητης περιοχής.

Ξεκίνησε την εξέταση αλλά επειδή το πρόβλημα που είχε ήταν εξωτερικό, υπέθεσε ότι δεν υπήρχε λόγος να βάλει το δάχτυλό του στον κόλπο της, όπως έκανε. Την ρώτησε πότε είχε τελευταία φορά επαφή και αν πονούσε κατά τη διάρκειά της και αφού του απάντησε ότι δεν πονούσε έκανε το εξής σχόλιο: «ε βέβαια, εκείνη την ώρα δεν πονάς, νιώθεις μόνο… ο πόνος είναι γλυκός!».

Δεν το σχολίασε καν, αλλά του τόνισε γι’ άλλη μια φορά ότι εκεί που την εξετάζει δεν πονάει ενώ, όπως ισχυρίζεται η μηνύτρια, προσπαθούσε μετά βεβαιότητας να την φέρει σε οργασμό, παρά τις αντιδράσεις της και τη δυσαρέσκειά της. Διατείνεται ακόμα ότι ασέλγησε και παρά φύσιν, ενώ στην πορεία, παρά τις διαμαρτυρίες της ένιωσε ότι το γεννητικό του όργανο ήταν σε στύση.

Η δεύτερη μήνυση που θα εξεταστεί την 20η Νοεμβρίου 2020 υποβλήθηκε από μια ημεδαπή, δια της συνηγόρου της, Μύριαμ Τομαρά.

Η γυναίκα, όπως εκθέτει, γνώρισε τον μηνυόμενο τον Απρίλιο του 2019, λόγω της εγκυμοσύνης της. Τον είχε επισκεφθεί προς το τέλος του 7ου μήνα και καθώς διένυε τον 8ο μήνα. Στα δυο πρώτα ραντεβού, όπως υποστηρίζει, είχε μια ιδιαίτερα άνετη συμπεριφορά και εντελώς αναίτια προσπαθούσε να αναπτύξει μια οικειότητα μεταξύ τους.

Ισχυρίζεται ότι την είχε αγκαλιάσει και την είχε φιλήσει στο μάγουλο χωρίς ποτέ η ίδια να του έχει δείξει ότι θα ήθελε να αναπτύξει φιλική σχέση μαζί του. Της είχε δώσει και το προσωπικό του κινητό να κλείνει τα ραντεβού απευθείας μαζί του ενώ προσθέτει ότι εκείνη την δεδομένη χρονική περίοδο είχε τεράστιο άγχος για την εγκυμοσύνη της γιατί είχε περάσει αρκετά προβλήματα κατά την διάρκειά της και το έμβρυο δεν είχε το ανάλογο βάρος που θα έπρεπε και δεν είχε την πολυτέλεια να αξιολογήσει και να κρίνει την συμπεριφορά του. Είχε απόλυτη ανάγκη από ιατρική μέριμνα για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκυμοσύνη της και να γεννήσει ένα υγιές παιδί.

Στις 3 Μαΐου του 2019, πρωινές ώρες, εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη επίσκεψη με τον μηνυόμενο. Ήταν στον 8ο μήνα της κύησής της και είχε έντονους πόνους οι οποίοι και την ανησυχούσαν πολύ.

Του μετέφερε, όπως περιγράφει, τις ανησυχίες της και ξεκίνησε να της κάνει κοιλιακό υπέρηχο εγώ είχε μεγάλη αγωνία γιατί για αρκετή ώρα δεν της μιλούσε και τον ρωτούσε επίμονα ενώ κοιτούσε το μόνιτορ «τι είναι γιατρέ; Τι έγινε; Τι είναι αυτό που κοιτάτε; Όλα καλά;». Εκείνος κάποια στιγμή, όπως περιγράφει της απάντησε «’Όλα καλά, αυτά που κοιτάω είναι τα αρχ@ίδια του, που του τα έπρηξες από τις πολλές ερωτήσεις».

Η μηνύτρια τονίζει ότι αισθάνθηκε άβολα από το χυδαίο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσε, αλλά η υγεία του αγέννητου παιδιού της ήταν το μόνο που την απασχολούσε εκείνη την στιγμή.

Επειδή είχε εμφανίσει κάποια πολύ έντονα σημάδια στο στήθος της και δεν ήξερε αν είναι ραγάδες ή κάτι πιο σοβαρό που θα επηρεάσει τον θηλασμό μετά την γέννα του ζήτησε να την κοιτάξει. Όπως υποστηρίζει έβγαλε τα ιατρικά γάντια και άρχισε να θωπεύει το στήθος της με τα γυμνά του χέρια. Ένιωσε, όπως ισχυρίζεται, δυσφορία και ο ιατρός ακολούθως την εξέτασε με τα γυμνά του δάχτυλα στον κόλπο της για περίπου δυο λεπτά.

Η ίδια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση από όλο αυτό που συνέβαινε και πονώντας πολύ αντιδρούσε και κάποια στιγμή παρά τις αντιδράσεις της και την κατάσταση που της δημιούργησε, της είπε όπως υποστηρίζει, «κάτσε να δω και κάτι άλλο»….

«Και εκείνη την στιγμή συμβαίνει το αδιανόητο! Αρχίζει και γλείφει με την γλώσσα του το αιδοίο μου! Εγώ βιώνοντας την απόλυτη φρίκη, μούδιασα από το σοκ, έχασα τον κόσμο γύρω μου και ένιωσα σαν ένα παγιδευμένο ζώο.

Η αιδοιολειχία κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα, τα οποία ήταν από τα πιο δραματικά της ζωής μου. Κάποια στιγμή σταμάτησε και ήρθε να κοιτάξει προς το μέρος μου και εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα ότι είχε ξεκούμπωτο το παντελόνι του και το χέρι του ήταν στο πέος του έτοιμος και αποφασισμένος να προχωρήσει. Σαν υπνωτισμένη από τον σοκ ψέλλισα «τι κάνεις;» μου απάντησε «όλα καλά, χαλάρωσε». Εγώ βρήκα το κουράγιο ενώ έτρεμα σηκώθηκα άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Ξέσπασα σε κλάματα, τρελάθηκα από την απόγνωση στην οποία είχα περιέλθει. Αυτό που μου είχε συμβεί ήταν τραγικό. Στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής μου βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση.

Σιχαινόμουν το ίδιο μου το σώμα ενώ βρισκόταν στην πιο ιερή στιγμή του. Μου στέρησε την χαρά της εγκυμοσύνης μου» υποστηρίζει στην μήνυση της.