Παράξενα

Lockdown: το σημείωμα της χήρας, το νεκροταφείο και το πρόστιμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Αστυνομικοί, ως όφειλαν, βεβαίωσαν παράβαση σε γυναίκα που δήλωνε ότι ήθελε να πάει στο νεκροταφείο "για να κλάψει τον άνδρα της". Της "χάρισαν" το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας.